Studiu PwC Romania privind impactul COVID-19 asupra afacerilor: 18% estimeaza o scadere de 20%, dar se poate ajunge si la 80%

Alti 6% dintre respondenti au estimat o scadere a veniturilor intre 20-50%, 2% considera ca diminuarea va fi intre 50-80%, in timp ce 9% nu se asteapta la o reducere a veniturilor, potrivit studiului PwC Romania HR Barometru.Conform studiului, cel mai afectat domeniu sunt transforturile, 75% dintre respondentii se asteapta la scaderi de 20%.De asemenea, 25% dintre companiile chestionate din industria auto (producatori si distribuitori) considera ca scaderea veniturilor va fi de pana la 20%. Aceeasi estimare a fost facuta de 22% dintre companiile respondente din servicii financiare, 21% din bunuri de larg consum (distributie, logistica) si 20% din energie."Primele sectoare care resimt impactul pandemiei COVID-19 sunt cele care depind de mobilitatea persoanelor: transporturi, ospitalitate, turism. Insa efectele negative se vor transmite treptat catre alte domenii de activitate pentru ca toate industriile sunt interconectate.Din acest motiv, sunt necesare masuri rapide pentru supravietuirea celor grav afectati, precum si un plan pe termen mediu de relansare economica. Consider ca intr-o prima etapa masurile care trebuie sa fie luate trebuie sa asigure continuitatea fluxului de numerar pentru cei carora li se reduc vertiginos incasarile.Ma refer la plata datoriilor pe care statul le are fata de companii, de exemplu, rambursarea imediata a TVA, a sumelor pentru concedii medicale, precum si la amanarea platii unor taxe si contributii.In a doua etapa, dupa o evaluare mai temeinica a impactului, ar trebui gandit un plan de masuri care sa sprijine mediul privat pentru a mentine locurile de munca si, implicit, veniturile populatiei si ale companiilor", a declarat Daniel Anghel, Partener, Liderul serviciilor fiscale si juridice PwC Romania.Urmareste LIVE cele mai noi informatii despre pandemia de coronavirusIn cadrul studiului, compania a vrut sa afle care au fost masurile luate pentru protejarea angajatilor impotriva infectarii cu virusul COVID-19, precum si perioada in care acestea vor fi aplicate.Conform raspunsurilor, 89% dintre participantii la studiu au facut dezinfectie la birou, 85% au limitat interactiunile, 58% au instituit munca de acasa doar pentru cei care isi pot desfasura activitatea de la distanta, 40% au oferit echipa ...citeste mai departe despre " Studiu PwC Romania privind impactul COVID-19 asupra afacerilor: 18% estimeaza o scadere de 20%, dar se poate ajunge si la 80% " pe Ziare.com