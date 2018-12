Suprematia Nutella, pusa la incercare de un producator italian: Care va fi cea mai buna crema de ciocolata?

Informatia fusese anuntata luna trecuta de Reuters, care cita surse din interiorul companiei.Cu vanzari de peste doua miliarde de euro pe an, Nutella, produsa de firma italiana Ferrero, este de departe lider pe piata cremelor de ciocolata, in conditiile in care controleaza 54% din piata mondiala si, pana acum, nu s-a confruntat cu un competitor serios. Pe locul secund se afla Cokokrem, un produs al grupului turc Yildiz Holding, dar acesta controleaza o cota de piata de doar 2%, potrivit firmei de cercetare de piata Euromonitor International.Noua crema de ciocolata ce va fi produsa de Barilla va incerca sa exploateze o aparenta slabiciune a Nutella: faptul ca foloseste uleiul de palmier. Ingredientul a generat reactii negative din partea consumatorilor din cauza preocuparilor legate de sanatate si mediul inconjurator. In 2016, Ferrero a lansat o campanie publicitara in care sustine ca uleiul de palmier este sigur, atunci cand este rafinat la temperaturi controlate, iar compania subliniaza ca achizitioneaza uleiul de palmier numai de la plantatii sustenabile.De asemenea, Barilla a anuntat ca va acorda o atentie speciala cantitatii de zahar si grasimi saturate din noul produs.Potrivit surselor, Barilla a decis sa conteste pozitia de lider de care se bucura Nutella pe piata cremelor de ciocolata dupa ce a descoperit ca grupul Ferrero a inceput sa intre pe piata de paste prin fabricarea unor noi biscuiti. Conform unor surse din industrie, anul viitor Ferrero va lansa un biscuit umplut cu Nutella, considerat a fi o provocare directa pentru Baiocchi, brandul de biscuiti cu ciocolata al Barilla.Pentru a putea lupta cu Nutella, Barilla a pregatit o reteta de crema de ciocolata care contine ulei de floarea-soarelui, cu 10% mai putin zahar, alune de padure numai din Italia si cacao din ferme sustenabile, a subliniat sursa citata de Reuters.Producatorul de paste si-ar fi prezentat deja viitorul produs cumparatorilor de la marile lanturi de supermarketuri si ar putea sa lanseze crema de ciocolata in luna ianuarie 2019, pe piata din Italia.Cu toate acestea, Barilla va avea o sarcina dificila in a concura cu Nutella. Un expert din industrie a precizat ca Barilla ar putea plati cateva milioane de euro numai pentru a obtine acelasi loc pe rafturi ca si Nutella, care se bucura de o pozitie premium, la nivelul ochilor cumparatorilor."Crema Pan di Stella va creste concurenta pentru Nutella in Italia, datorita faptului ca brandul are deja o notorietate in randul clientilor locali, insa va fi dificil pentru Barilla sa lupte si in strainatate", a declarat Marco Echheli, directorul subsidiarei italiene a firmei de consultanta AlixPartners.