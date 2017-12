Talpes (Bitdefender): Ordonanta fiscala afecteaza industria IT. Daca se continua in ritmul asta, multi se vor gandi sa-si mute afacerile

Intr-un interviu acordat pentru Adevarul, Florin Talpes subliniaza ca industria de IT este un contribuitor important la PIB-ul tarii si, daca nu ar fi impiedicata, ar putea deveni unul si mai mare."Din nefericire, cei care au gandit aceasta ordonanta nu s-au gandit si la aceste categorii. Ne-am trezit in situatia in care, pentru a mentine salariile programatorilor, va trebui sa scoatem bani de undeva. Daca nu facem asta, salariile scad", a declarat Talpes, precizand ca marile companii ar putea amortiza efectul negativ, dar nu si intreprinzatorii romani mai mici, care vor fi nevoiti sa taie din planurile de dezvoltare.Intrebat despre masurile de corectare anuntate de ministrul Finantelor, Florin Talpes a spus ca ar fi bine ca Guvernul sa nu dea o noua ordonanta care sa incalce, insa, legislatia europeana."Discutii exista. Am vazut la TV promisiunea premierului de a indrepta greseala. Dupa parerea mea, insa, solutia ministrului de Finante, folosind ajutoare de stat, nu e OK. E o solutie care nu va functiona. Un lucru pe care-l recomand e un dialog care sa nu fie al surzilor cu mediul economic. Ma refer la mediul economic real. Au fost zeci de ani in care, in Romania, luam niste paravane de papusi, care 'reprezentau' mediul economic cu care Guvernul negocia, dar de fapt nu negocia. Negocia cu papusi pe care tot mediul politic le manuia.Exista, acum, de exemplu, Coalitia pentru Dezvoltarea Romaniei. Dupa parerea mea, e cel mai puternic mecanism de reprezentare a mediului economic in relatia cu guvernarea care s-a infiintat in ultimii cinci ani in Romania. Vorbim aici de un mediu economic real, care gandeste inspre binele economiei si care nu cauta sa-si reprezinte interesele individuale", a explicat fondatorul Bitdefender.Citeste si:Tudose spune ca daca revolutia fiscala nu e modificata in Parlament la timp, va da o alta ordonanta sa o schimbeMinistrul Misa: Ordonanta privind trecerea contributiilor de la angajator la angajat merge mai departeIntrebat daca s-a gandit ca, in urma acestor modificari legislative si fiscale, sa-si mute afacerea in strainatate, Florin Talpes a raspuns: "Daca se continua in ritmul asta, cred ca va fi ...citeste mai departe despre " Talpes (Bitdefender): Ordonanta fiscala afecteaza industria IT. Daca se continua in ritmul asta, multi se vor gandi sa-si mute afacerile " pe Ziare.com