In conditiile in care angajatorii se plang de lipsa fortei de munca si Guvernul a decis dublarea numarului de straini acceptati la munca in Romania, Calin Popescu Tariceanu a anuntat ca ALDE are in vedere un proiect prin care muncitorii straini care vin in tara noastra sa incaseze salariul minim, in loc de salariul mediu pe economie."Azi venim cu o noua propunere pentru muncitorii straini, ca ei sa fie platiti cu salariul minim si nu mediu, asa cum este acum. Sa nu existe o obligatie din partea angajatorilor sa fie platiti cu salariul mediu brut, ci cu salariul minim", a sustinut Tariceanu, la incheierea sedintei Biroului Politic Central al ALDE.Seful ALDE a spus ca o astfel de masura este necesara, "avand in vedere criza majora de munca din economia romaneasca".In aceasta vara, Guvernul a decis dublarea contingentului de lucratori straini, permanenti si detasati, admisi pe piata fortei de munca in 2018, avand in vedere dinamica eliberarii avizelor de angajare/detasare, care a inregistrat o crestere semnificativa fata de aceeasi perioada a anului 2017, si inregistrarea unei cresteri a deficitului de forta de munca in Romania.Citeste si Romanii pleaca la munca in strainatate, asa ca Ministerul Muncii vrea sa dubleze numarul de muncitori straini ...citeste mai departe despre " Tariceanu anunta un proiect prin care muncitorii straini sa treaca de la salariul mediu la cel minim " pe Ziare.com