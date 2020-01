Ultimul an in care compania aeriana a inregistrat profit a fost 2007.Anul trecut, Tarom a avut pierderi de 182,77 milioane lei si venituri totale de 1,38 miliarde lei, potrivit datelor raportate Ministerului de Finante.Cheltuielile totale au fost aprobate la nivelul de 1,68 miliarde lei.Compania de stat si-a bugetat cheltuieli cu investitiile de 216,06 milioane lei.Compania are peste 1.900 de angajati. Castigul mediu lunar pe salariat determinat pe baza cheltuielilor de natura salariala a fost stabilit la 7.835 lei.Tarom are de efectuat plati restante de 108,03 milioane lei si are de incasat creante restante de 2 milioane lei.Tarom a transportat in 2018 circa 2,9 milioane de pasageri, cei mai multi pasageri din ultimul deceniu.Ministerul Transporturilor, Infrastructurii si Comunicatiilor a anuntat recent ca managementul companiei Tarom a semnat contractul de leasing pentru achizitia a noua avioane noi - ATR 72-600, cu 72 de locuri, care vor fi folosite pentru zboruri regionale (interne si externe) si vor inlocui ATR-urile pe care compania le are in prezent in flota.Cu o capacitate de 72 de locuri, aeronavele sunt achizitionate in leasing operational pe o perioada de 10 ani.In prezent, flota de avioane ATR detinuta de Tarom are peste 19 ani vechime.Tarom este in proces de innoire a intregii flote si primele patru avioane ATR 72-600 vor ajunge cel tarziu in prima parte a lunii februarie a anului viitor. Restul aeronavelor vor fi primite pe parcursul anului 2020. Contractul de inchiriere este semnat pe o perioada de 10 ani. Noile ATR-uri nu vor genera costuri suplimentare de operare, dar au o capacitate de transport crescuta.Compania a fost infiintata in 1954. ...citeste mai departe despre " Tarom, inca un an cu pierderi - este al 12-lea consecutiv " pe Ziare.com