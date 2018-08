Consilierul USR Clotilde Armand dezvaluie cea mai recenta intelegere dintre firma cu care liderul PSD neaga orice afiliere si Administratia Strazilor Constructii Edilitare Alexandria."Dragnea sta ascuns si Tel Drum primeste inca 591.175 RON (127.101 EURO), cumparare directa, de la Administratia Strazilor Constructii Edilitare Alexandria.Se aproprie nunta...Dl Valcov anunta astazi ca lucreaza la un proiect pentru inasprirea legislatiei pentru intrarea in insolventa. La Tel Drum insolventa inseamna contracte pe banda rulanta cu statul", scrie pe Facebook Clotilde Armand, care ataseaza si dovada tranzactiei, unde putem observa ca pentru respectiva suma Tel Drum se angajeaza sa faca lucrari de asfaltare si pavare.Amintim ca Tel Drum este implicata in doua dosare: unul aflat pe rolul instantelor si o ancheta la DNA. In dosarul de la DNA, procurorii sustin ca liderul PSD, Liviu Dragnea, este cel care a controlat societatea, acuzatii negate de politician.n acest moment, actionarii companiei sunt: directorul general al societatii, Petre Pitis (54,006%), Liviu Lucian Dobrescu (43,999%), Marinela Panaitov (0,665%), Florea Neda (0,665%) si Mirela Costache (0,665%).Societatea si-a facut public actionariatul in decembrie 2017, iar anterior firma era controlata prin actiuni la purtator.Citeste mai multe despre:Primul raport de la insolventa Tel Drum: Firma are 22 de proiecte contractate, in valoare de 70 milioane de euroTel Drum, contracte in serie de la primarii conduse de pesedisti. Clotilde Armand: "Jackpot" din Statul ParalelB.B. ...citeste mai departe despre " Tel Drum mai incaseaza o asfaltare in Teleorman - contract acordat prin atribuire directa " pe Ziare.com