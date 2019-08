Guvernul Dancila sterge datorii uriase ale unor companii de stat si private. Scopurile si efectele unei masuri platite din buzunarul fiecarui roman

Mai mult, IMM-urile spun ca masura ajuta primariile si companiile de stat, fara sa le impuna vreo corectie sau eficientizare pe termen mediu si lung in ceea ce priveste performanta manageriala.La randul sau, Opozitia sustine ca ordonanta este neconstitutionala si ca, prin aceasta restructurare, companiilor de stat, ingropate in datorii ca urmare a capusarii indelungate si a conducerii subordonate politic, li se sterg datoriile doar pentru a putea face altele noi.Ceea ce ar trebui sa stie insa fiecare roman este ca acesti bani pe care companiile nu i-au platit la buget - contributii, taxe si impozite, pe care noi toti le platim - ar fi trebuit sa mearga in sistemul de sanatate, in educatie, infrastructura etc. Practic, prin aceasta decizie, guvernul Dancila baga mana in buzunarul fiecarui cetatean din aceasta tara.Ce prevede ordonantaPersoanele fizice, juridice si companiile care nu si-au platit taxele si impozitele datorate statului vor scapa de o parte din acestea, dupa ce Guvernul a adoptat prin ordonanta de urgenta o asa numita restructurare financiara.Mai exact, companiile de stat sau private care au restante bugetare peste un milion de lei vor avea la dispozitie sase luni ca sa ceara sa intre intr-un plan de restructurare. Urmeaza apoi sa beneficieze de o serie de facilitati fiscale, motivatia fiind ca li se da o sansa pentru a se putea pune pe picioare. Conditia este ca datoria catre stat care ramane dupa acordarea facilitatilor sa fie platita pana la 30 noiembrie 2019.De aceasta masura beneficiaza 31 de companii de stat (datorii totale de 1,73 miliarde de lei - medie/companie de 55,8 milioane lei, cca 11,9 milioane euro), 28 de companii cu capital mix (datorii de 917 milioane lei - medie/companie 32,75 milioane lei, cca 6,9 milioane euro), peste 2.600 de companii private (datorii de 21,5 miliarde de lei - medie/companie 8,27 milioane lei, cca 1,76 milioane euro), 30 de institutii publice (datorii de 130 milioane de lei - medie/institutie 4,3 milioane lei, cca 0,9 milioane eur) . Dupa cum se vede, este vorba de companii care au adunat datorii de milioane de euro la bugetul statului.In cazul companiilor cu datorii sub 1 milion de lei, le vor fi anulate penalitatile si dobanzile, daca obligatiile bugetare principale sunt achitate pana la 30 noiembrie 2019.Benef ...citeste mai departe despre " Guvernul Dancila sterge datorii uriase ale unor companii de stat si private. Scopurile si efectele unei masuri platite din buzunarul fiecarui roman " pe Ziare.com