Topul companiilor cu cele mai multe avioane Boeing 737 Max 8, modelul care s-a prabusit in Etiopia si Indonezia

Aceste aeronave au fost consemnate la sol de catre China si Indonezia, dar si de operatorii Ethiopian Airlines, respectiv Cayman Airways.Dar care sunt companiile care au cele mai multe avioane Boeing 737 Max 8? Cei de la Quartz au consultat datele publicate de producator.Pana in ianuarie 2019, Boieng a primit 5.011 de comenzi pentru astfel de aeronave. Dintre acestea, 350 au fost deja livrate.Daca luam in calcul faptul ca un 737 Max 8 costa cam 122 de milioane de dolari, e clar ca "pensionarea" anticipata a acestui model ar fi o lovitura financiara atat pentru Boeing, cat si pentru operatori.Ramane de vazut, insa, daca acest lucru se va intampla.Pana atunci, iata topul companiilor care detin cele mai multe avioane Boeing 737 Max 8:Reamintim ca un avion Boeing 737 MAX 8 care apartinea companiei Ethiopian Airlines s-a prabusit, duminica dimineata, la scurt timp dupa decolarea de pe aeroportul din Addis Abeba. Toti cei 157 de oameni aflati la bordul aeronavei au murit.De asemenea, tot o astfel de aeronava s-a prabusit in octombrie 2018 in Indonezia. 189 de persoane au murit atunci."Avem in vedere faptul ca in ambele accidente avioanele erau noi, cele doua Boeing 737 MAX 8 fiind de curand livrate. Ambele accidente au avut loc in timpul decolarii, deci exista asemanari", a transmis Administratia Aviatiei Civile din China.Cele doua accidente in care au fost implicate avioane operate de Ethiopian Airlines si Lion Air sunt inca in curs de investigare si momentan nu exista nicio dovada a unei legaturi directe intre cauza celor doua incidente.Detalii despre incidentul aviatic din EtiopiaPasageri din peste 30 de tari se aflau la bordul avionului Boeing 737 MAX care s-a prabusit duminica dimineata.Potrivit directorului general al companiei aeriene, Tewolde Gebre Mariam, pilotul a comunicat controlorului de trafic ca are "dificultati" si a cerut sa revina pe aeroportul Bole din Addis Abeba. I s-a dat permisiunea sa se intoarca, dar avionul s-a prabusit la 62 de kilometri sud-est de Addis Abeba.Avionul decolase la ora locala 08:38 si avea ca destinatie Nairobi (Kenya) . Niciunul dintre cei 149 de pasageri si opt membri ai echipajului nu au supravietuit.Printre pasageri se numara 32 de kenyeni, 18 canadieni, 9 etiopieni, 8 i