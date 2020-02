Acordul va avea loc in mare parte in numerar, o parte din suma urmand sa fie platita in actiuni Alstom noi, au confirmat Bombardier si Alstom in comunicate separate.Bombardier a anuntat ca va primi net 4,20-4,5 miliarde de dolari, dupa deducerea unei sume care va reveni managerului canadian de fonduri de pensii Caisse de depot et placement du Quebec, care detine o participatie de 30% la divizia de echipamente feroviare, relateaza CNBC.In urma acrodului, Caisse va deveni cel mai mare actionar al grupului Alstom.Tranzactia ar urma sa fie finalizata in prima jumatate a anului 2021, a precizat Bombardier.Memorandumul de intelegere dintre Bombardier si Alstom a fost aprobat de consiliile de administratie ale celor doua companii. ...citeste mai departe despre " Tranzactie de 8,2 miliarde de dolari intre Bombardier si Alstom. Mare parte va fi cash " pe Ziare.com