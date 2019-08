Tricicletele electrice, noul trend in piata de curierat din Romania

O companie de curierat din Romania a introdus livrarea prin cargo-triciclete pentru a eficientiza transportul in orasele aglomerate, contribuind si la reducerea poluarii atmosferice. Ele pot fi intalnite in Bucuresti, dar si in cele mai mari orase din tara.Bicicletele si vehiculele electrice, solutii pentru diminuarea poluarii atmosfericePotrivit unui studiu derulat de catre Organizatia Mondiala a Sanatatii (OMS), poluarea atmosferica reprezinta cel mai mare risc al factorilor de mediu pentru sanatatea umana, la nivelul Uniunii Europene. Pentru a reduce riscul se recomanda inlocuirea mijloacelor de transport actuale cu vehicule electrice sau biciclete, respectiv triciclete. Astfel, una dintre companiile de curierat din tara, DPD Romania a introdus livrari in marile orase folosind triciclete electrice produse de un inginer roman, vehicule care usureaza circulatia in zonele aglomerate."Cargo-tricicletele au multiple avantaje. Pe langa faptul ca sunt benefice mediului inconjurotor, ele ajuta la eficientizarea livrarii, oferind colegilor nostri curieri flexibilitate cand infrunta traficul oraselor mari. Initiativele logistice actuale ale DPD vizeaza imbunatatirea vietii urbane de zi cu zi oferind clientilor mai multe optiuni de livrare, reducand in acelasi timp impactul nostru asupra mediului. Cumparaturile online sunt in plina expansiune cu precadere in marile orase, crescand totodata si piata de curierat. In vederea reducerii aglomeratiei si poluarii urbane, DPD se angajeaza sa inoveze permanent pentru a oferi un serviciu de livrare mai bun si mai inteligent, sa optimizeze procesele de livrare in centrul oraselor si sa foloseasca vehicule de livrare urbana mai eficiente", declara Karla Codrea, CEO DPD Romania.Romanii pierd aproape 2 ani de viata sanatoasa din cauza poluarii atmosfericeConform studiului citat, un roman pierde aproximativ 1.7 ani de viata sanatoasa din cauza poluarii aerului inconjurator. In topul tarilor cu cei mai multi ani sanatosi pierduti din cauza poluarii aerului, Romania se situeaza pe locul 6, imediat dupa China, fiind urmata de India.Potrivit studiului, populatia aflata in zonele urbane este cea mai afectata, din cauza densitatii locuitorilor din orase, trafic rutier mai intens si dispersia elementelor nocive mai lenta, comparativ cu mediul rural.Cargotricicletele folosite de catre DPD Romania sunt produse romanesti, care pot atinge o viteza de 25km/h si nu elibereaza niciun element toxic in atmosfera. Folosirea acestora face parte din misiunea grupului de a contribui la reducerea emisiilor de dioxid de carbon, pentru a combate poluarea atmosferica.