Trump continua sa atace Amazon pe Twitter, iar actiunile companiei se duc in jos

"Mi-am exprimat nemultumirea fata de Amazon cu mult inainte de alegeri. Spre deosebire de alte companii, Amazon plateste prea putine taxe sau chiar deloc autoritatilor locale si statale, foloseste sistemul postal american ca pe propriul sau curier (provocand pierderi uriase Statelor Unite) si scoate din afaceri mii de retaileri", a scris Trump pe Twitter Trump a atacat in repetate randuri si maniera in care Washington Post, publicatie detinuta de directorul general al Amazon, Jeff Bezos, relateaza despre administratia sa si a facut legatura intre relatarile nefavorabile si Bezos si Amazon.Actiunile Amazon au inversat cresterile inregistrate in tranzactiile premergatoare deschiderii bursei americane si au trecut pe scadere.Capitalizarea de piata a Amazon a scazut miercuri cu 53 de miliarde de dolari, dupa ce site-ul Axios a relatat ca Trump vrea sa impuna Amazon noi reglementari, fapt respins de secretarul de presa al Casei Albe, Sarah Huckabee Sanders.Actiunile Amazon sunt pe cale sa inregistreze cea mai slaba evolutie lunara dupa ianuarie 2016. In aceasta saptamana, titlurile Amzon au scazut cu 5,4%, iar de la inceputul lunii cu 6,5%.Amazon aplica taxa pe vanzari in toate statele unde aceasta taxa exista, dar aceasta politica nu o impune si comerciantilor care isi vand produsele pe site-ul sau. Iar multe dintre aceste tranzactii raman netaxate. Compania a precizat ca depinde de comerciantii respectivi sa colecteze taxe, iar multi dintre ei nu o fac."Presedintele a vorbit despre necesitatea ca retailerii online si cei tranditionali sa aiba acelasi regim fiscal. In prezent nu exista o taxa pe vanzarile prin internet si, drept rezultat, companii ca Amazon pot cumpara si vinde produse fara sa plateasca taxele de retail", a spus joi purtatorul de cuvant al Casei Albe, Raj Shah, la Fox NewsAdminstratia Trump a cerut Curtii Supreme a SUA sa permita statelor si autoritatilor locale sa colecteze miliarde de dolari sub forma de taxe pe vanzari de la retailerii online. Instanta va audia argumentele luna viitoare, in baza unei legi din Dakota de Sud care prevede colectarea de taxe pe vanzari de la retailerii mari pe internet, chiar daca acestia nu au magazine traditionale pe teritoriul statului. O decizie este asteptata la sfarsitul lu ...citeste mai departe despre " Trump continua sa atace Amazon pe Twitter, iar actiunile companiei se duc in jos " pe Ziare.com