"Daca as fi pus vreodata sub acuzare, consider ca piata bursiera s-ar prabusi. Cred ca toata lumea ar fi foarte saraca", a declarat presedintele american in cadrul unui interviu pentru Fox News."Pentru ca, fara a sta pe ganduri, veti observa cifre pe care inversate n-o sa le considerati reale", a mai afirmat Trump, reamintind de reducerea taxelor, relateaza CNBC.Pana la momentul actual, bursa de valori nu a fost puternic afectata de punerea sub acuzare a fostului sef de campanie electorala a lui Trump, Paul Manafort, si de decizia fostului avocat al presedintelui SUA, Michael Cohen, de a pleda vinovat in fata unei instante din Manhattan.Comerciantii sustin ca piata nu se asteapta ca liderul de la Casa Alba sa fie gasit vinovat decat daca echipa procurorului special Robert Mueller va putea sa demonstreze ca Trump a permis ingerintele ruse in alegerile din 2016."Nu stiu cum ati putea pune sub acuzare pe cineva care a facut o treaba extraordinara", a afirmat Donald Trump.Liderul de la Casa Alba a sugerat ca ar trebui sa fie ilegal ca persoanele care se afla sub urmarire penala sa poata coopera cu Guvernul pentru reducerea sentintei. Acesta nu a exclus posibilitatea de a-l gratia pe Paul Manafort.Donald Trump a recunoscut ca i-a oferit bani avocatului Michael Cohen, insa sustine ca a aflat de platile efectuate catre doua femei pentru a pastra tacerea abia dupa ce acestea au fost facute.Conform declaratiei lui Cohen facuta in fata unui juriu din Manhattan, Donald Trump l-a pus sa aranjeze platile pentru a influenta rezultatul alegerilor electorale din anul 2016. ...citeste mai departe despre " Trump spune ca bursa s-ar prabusi daca n-ar mai fi el presedinte " pe Ziare.com