Trump spune ca presedintia l-a costat 2-5 miliarde de dolari, dar nu ii pasa: As face-o din nou instant!

Dar, "daca ar fi sa o fac din nou, as face-o din nou instant, deoarece cui ii pasa? Daca iti permiti, ce mai conteaza?", a declarat el, citat de Reuters, care mentioneaza insa ca liderul de la Casa Alba nu si-a sustinut afirmatia cu probe."Indiferent daca am pierdut doua miliarde de dolari, cinci miliarde de dolari sau mai putin, nu conteaza. Nu-mi pasa. Fac asta pentru tara. O fac pentru oameni", a mai spus Trump.Nu exista insa dovezi ca Trump a pierdut miliarde de dolari de cand a devenit presedinte. Averea sa neta de 3,1 miliarde de dolari a ramas neschimbata fata de anul trecut, a scris in martie revista Forbes.Dupa ce Trump a facut o declaratie similara in august, Forbes a scris ca presedintele "nu pierde 3-5 miliarde de dolari", deoarece "castigul sau este departe de a ajunge la trei miliarde de dolari".Desi averea personala a lui Trump a ramas constanta in ultimul an, el a urcat in lista Forbes a celor mai bogati oameni din lume, in contextul in care zeci de magnati au suferit pierderi financiare, iar asta in timp ce holding-urile sale imobiliare si-au pastrat valoarea.Spre deosebire de alti presedinti americani recenti, Trump a refuzat sa isi faca publice returnarile de taxe pe venit si s-a luptat cu Congresul si cu instantele sa isi tina secreta situatia financiara.Trump si-a exprimat luni nemultumirea ca este nevoit sa isi schimbe decizia de a gazdui summit-ul G7 din iunie la statiunea sa de golf din Miami.Intentia sa de a organiza evenimentul la statiunea de golf Trump National Doral din Miami a fost criticata puternic atat de republicani, cat si de democrati, care au spus ca lasa impresia ca profita de faptul ca este presedinte.Trump a criticat ceea ce el a numit "aceasta clauza falsa", o prevedere din Constitutia SUA care spune ca presedintii si congresmenii nu trebuie sa profite de functia lor. Criticii il acuza frecvent pe Trump ca incalca aceasta clauza privind retributiile.El a spus ca ar fi organizat summit-ul in statiune sa de golf fara niciun cost pentru contribuabilii americani, dar ca acum va cauta alte locuri. "Dar nu cred ca vor fi la fel de interesante sau de bune", a afirmat Trump.