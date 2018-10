Uber promite sa livreze mancare cu dronele din 2021

Potrivit WSJ, Uber incearca sa angajeze un expert in drone care sa ocupe postul de director de operatiuni si sa supervizeze acest proiect.Acest articol vine la cinci luni dupa ce Departamentul american pentru Transport a aprobat un program de teste comerciale pentru drone, program demarat de mai multe companii, printre care si Uber, alaturi de o serie de guverne locale care vor sa lucreze impreuna.In luna mai a acestui an, directorul general de la Uber, Dara Khosrowshahi, a dezvaluit ca firma lucreaza la drone capabile sa livreze mancare la usa clientilor in maxim 30 de minute de la plasarea comenzii."Uber nu poate fi numai despre automobile. Trebuie sa fie despre mobilitate. Parerea mea este ca o solutie la problema mobilitatii urbane este livrare de burgeri cu dronele. Avem nevoie de burgeri zburatori", a spus atunci Dara Khosrowshahi.Anterior, The Wall Street Journal a publicat un articol potrivit caruia Uber Technologies ar putea fi evaluat la 120 miliarde dolari cu prilejul introducerii sale la bursa, care este prevazuta sa aiba loc anul viitor. Potrivit WSJ, Uber Technologies Inc. a primit recent propunerile de evaluare venite de la Goldman Sachs si Morgan Stanley, care au evaluat serviciul de rezervari la 120 miliarde de dolari, mai mult decat valoarea combinata a General Motors, Ford Motor Co si Fiat Chrysler Automobile NV. Cu toate acestea, nu exista nicio garantie ca Uber va atinge aceasta valoare sau ca va organiza o oferta publica initiala.Compania Uber a fost fondata in 2009 in Statele Unite ale Americii. Uber activeaza pe piata din Romania din februarie 2015, in Bucuresti, si s-a extins in 2016 in orasele Cluj, Brasov si Timisoara. In Romania, Uber are peste 450.000 de utilizatori, din care 350.000 in Bucuresti. Romania este a doua piata ca marime in regiunea central si est europeana, dupa Polonia, si a cincea din Uniunea Europeana.