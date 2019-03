Uber si Taxify, despre OUG pentru modificarea legii taximetriei: Impartasim parerea industriei de taxi!

Cele doua companii spun ca impartasesc parerea industriei de taxi ca este nevoie de o actualizare a cadrului legislativ, insa tin sa sublinieze ca "aceste schimbari trebuie sa favorizeze dezvoltarea industriei de mobilitate", se arata intr-o declaratie comuna a celor doi transportatori in regim de car sharing."Apreciem deschiderea Guvernului la dialog si ii asiguram de cooperarea noastra deplina pentru modernizarea legislatiei de transport, in linie cu recomandarile Comisiei Europene, conform careia aceste servicii noi trebuie reglementate si nu interzise", se arata in comunicatul remis"Pana cand vom avea si in Romania un cadru de reglementare pentru noile servicii de transport alternativ, cadru similar altor tari membre UE, solicitam membrilor Guvernului sa amane o potentiala Ordonanta de Urgenta, in numele celor peste 2 milioane de utilizatori si a zecilor de mii de soferi care folosesc platformele noastre pentru a-si castiga existenta.Peste 2 milioane de oameni din Romania folosesc in mod activ Uber, Taxify sau alte aplicatii similare. 1 din 10 romani folosesc si apreciaza aceste servicii pentru ca sunt accesibile, sigure, de calitate si de incredere. Conform unui studiu IRES, 7 din 10 tineri vad aplicatiile noastre ca pe o alternativa la masina personala, in timp ce 9 din 10 isi doresc ca autoritatile sa incurajeze dezvoltarea acestui tip de servicii alternative si sa nu le limiteze.Pana acum, aceasta noua industrie a serviciilor alternative de transport a contribuit cu zeci de milioane de Euro la economia locala, in doar cativa ani. In acelasi timp, am contribuit la crearea si mentinerea a zeci de mii de locuri de munca care aduc noi taxe la bugetele publice. Potentialul este unul considerabil, iar angajamentul nostru comun este sa investim in continuare in dezvoltarea acestei industrii in Romania. Ne dorim sa lucram cu autoritatile pentru a ajuta la eficientizarea transportului urban, reducerea poluarii si rezolvarea crizei parcarilor din marile orase.Impartasim parerea industriei de taxi ca este nevoie de o actualizare a cadrului legislativ, insa credem ca aceste schimbari trebuie sa favorizeze dezvoltarea industriei de mobilitate", incheie Uber si Taxify pledoaria cu privire la proiectul de OUG pentru modificarea legii taximetriei.Sub presiunile transportatorilor, Ministerul Dezvoltarii a lansat in dezbatere publica un proiect de ordonanta de urgenta cu scopul e a combate pirateria din domeniul taximetriei.Proiectul prevede ca soferii care fac transport fara licenta pot fi amendati cu pana la 5.000 de lei.Vineri, pe 1 martie, Ministerul Dezvoltarii a pus, in cele din urma, proiectul de ordonanta in dezbatere publica , iar transportatorii se declara multumiti daca textul ar fi adoptat in forma prezenta.In acest moment, in Romania, soferii de Uber, spre exemplu, au posibilitatea sa obtina atestate si chiar licente, dar pentru asta ar trebui sa isi inregistreze masinile pe o firma.Dar multi dintre ei isi folosesc masinile proprii pentru a face transport de calatori.Iar asta inseamna ca serviciul de transport bazat pe aplicatii de mobilitate urbana fie se va reorganiza, pentru a functiona dupa reguli mai stricte, fie va disparea.