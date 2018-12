Un brand de lux a fost amendat cu 40 milioane de euro pentru ca vindea cu 10% mai scump Europa de Est

"Acordurile de distributie convenite de Guess au incercat sa impiedice consumatorii UE sa faca cumparaturi in alte state membre prin blocarea retailerilor sa isi faca reclama si sa incheie vanzari transfrontaliere. Acest lucru a permis companiei sa mentina preturi artificial de ridicate, in special in tarile din Europa Centrala si de Est", a declarat comisarul responsabil cu politica in domeniul concurentei, Margrethe Vestager.In luna iunie 2017, Comisia a demarat o investigatie asupra acordurilor si practicilor de distributie ale Guess. In cursul investigatiei, Comisia a descoperit, printre altele, ca acordurile de distributie ale Guess i-au impiedicat pe retaileri sa vanda online fara o autorizatie prealabila din partea Guess, sa vanda consumatorilor din afara teritoriilor alocate retailerilor autorizati si sa decida in mod independent pretul la care vand produsele Guess."Aceste acorduri au permis Guess sa segmenteze pietele europene. Comisia a observat ca in Europa Centrala si de Est (Bulgaria, Croatia, Cehia, Estonia, Ungaria, Letonia, Lituania, Polonia, Romania, Slovacia si Slovenia) preturile de retail ale produselor Guess sunt, in medie, cu 5-10% mai mari decat in Europa Occidentala", subliniaza Comisia Europeana.Potrivit Executivului comunitar, practicile ilegale in care Guess s-a angajat pana la data de 31 octombrie 2017 i-au lipsit pe consumatorii europeni de unul din beneficiile de baza ale pietei unice europene, respectiv posibilitatea de a face cumparaturi peste granite pentru a avea la dispozitia mai multe alegeri si preturi mai bune.