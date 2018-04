In urma cu doua zile, procurorii au descins la zece adrese din sudul Germaniei in cadrul unei anchetei ce vizeaza mai multi fosti sau actuali lideri ai Porsche suspectati de implicare in scandalul privind manipularea emisiilor poluante.Ancheta vizeaza un membru al consiliului de administratie al Porsche, un alt membru din conducerea companiei si o a treia persoana care nu mai este angajata la Porsche, au precizat autoritatile.Citeste si Volkswagen repara si rascumpara 80.000 de masini din scandalul emisiilorPotrivit agentiei de stiri Reuters, care citeaza o sursa familiara cu situatia, autoritatile germane l-au arestat pe seful departamentului pentru sisteme de propulsie din cadrul Porsche, motivand ca exista riscul ca acesta sa fuga.Cotidianul Bild am Sonntag a relatat ca directorul general al Porsche, Oliver Blume, a anuntat angajatii companiei in legatura cu arestarea unui oficial, prin intermediul unui memoriu intern.Un purtator de cuvant al companiei a refuzat sa comenteze cazul.Grupul auto german Volkswagen trebuie sa achite daune de aproape 15 miliarde de dolari in Statele Unite ale Americii pentru instalarea la motoare diesel a unui soft pentru manipularea emisiilor poluante.Scandalul a izbucnit dupa ce Agentia americana pentru Protectia Mediului (EPA) a acuzat VW ca a instalat sisteme speciale pe unele autoturisme diesel pentru a evita standardele federale din SUA in materie de emisii, expunand cetateni americani la gaze poluante.Autoritatile germane au extins ancheta privind manipularea testelor de emisii poluante si asupra altor divizii ale Volkswagen, inclusiv Porsche.Vezi si Scandalul emisiilor nu se stinge: Grupul Volkswagen, amendat si in Italia ...citeste mai departe despre " Un oficial al Porsche a fost arestat, in legatura cu scandalul emisiilor poluante " pe Ziare.com