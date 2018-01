Inainte de a se alatura echipei Trump International Hotel & Tower Chicago, romanul a lucrat ca manager pentru Trump Hotels' Old Post Office din Washington. Hotelul a fost deschisa in septembrie 2016 si si-a castigat rapid reputatia internationala datorita locatiei si a serviciilor de lux, informeaza Hotel-online.comGabriel Constantin si-a inceput cariera de la o varsta frageda, lucrand la afacerea familiei sale din Bucuresti.Dupa ce a obtinut diploma de licenta in domeniul finantelor si managementului s-a angajat in industria hoteliera, se mai arata in comunicatul de presa citat de jurnalistii de la Hotel-online.com.La scurt timp dupa absolvirea facultatii, Gabriel Constantin s-a mutat in Marea Britanie, iar din 2002 a ajuns in Statele Unite unde a ocupat mai multe functii de conducere la Westin si la InterContinental Hotels Group inainte de a fi numit director de operatiuni la The Ritz-Carlton din Philadelphia.La inceputul lui 2003, Constantin s-a alaturat echipei Trump Hotels pentru a supraveghea partea de alimente si bauturi. Hotelul Trump International & Tower Chicago este situat in centrul orasului si se afla intre etajele 14 si 27 ale unui turn rezidential de 92 de etaje dezvoltat de Trump.In privara anului trecut, jurnalistii de la New Yorker scriau despre ipocrizia presedintelui american. Atunci, Trump critica vehement programul acordarii de vize pentru imigranti, insa, in acelasi timp, managerii care se ocupau de afacerile sale angajau muncitori straini, desi cei americani erau disponibili, dar la costuri mult mai mari.Citeste si:Ipocrizia lui Trump: Se proclama aparatorul muncitorilor americani, dar are angajati romani la clubul din Palm BeachTrump: Voi fi cel mai mare creator de locuri de munca pe care Dumnezeu l-a facut vreodata ...citeste mai departe despre " Un roman a fost numit directorul general al unui hotel de lux pe care Trump il are in Chicago " pe Ziare.com