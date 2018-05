Province Brands of Canada a primit o subventie de 300.000 de dolari canadieni (195.218 de euro) de la provincia Ontario (centrul tarii) pentru a crea o bautura "ametitoare" dar care sa fie mai putin periculoasa decat alcoolul, potrivit afirmatiilor companiei cu sediu la Toronto.Firma s-a asociat, pentru partea de cercetare si dezvoltare, cu Loyalist College din Belleville (Ontario), al carei centru de cercetare asupra canabisului este subventionat de guvernul federal, noteaza sambata AFP.Asemeni altor companii locale, start-upul mizeaza pe popularitatea produselor comestibile pe baza de canabis, in perspectiva depenalizarii iminente a acestui drog de guvernul lui Justin Trudeau, asteptata pentru vara aceasta.Cu toate acestea, comercializarea derivatelor, precum produsele de patiserie sau bauturi pe baza de canabis, nu ar trebui sa fie autorizate inainte de jumatatea anului 2019.Directorul companiei Province Brands of Canada, Dooma Wendschuh, este de parere ca o reducere a fumatului in randul tinerilor ii va determina pe canadieni sa caute mijloace alternative de consum al canabisului.Nu a fost deloc simplu sa fie gasita cea mai buna reteta pentru aceasta bere, noteaza Wendschuh: "Am consultat mai multi experti berari, carora ideea de a face o bere pornind de la o planta precum canabisul li s-a parut o gluma", a marturisit el.Printre problemele ce trebuiau depasite: faptul ca marijuana are nevoie de mai mult timp pentru a-si face efectul asupra organismului cand este ingerata si nu fumata. Efectul poate dura peste doua ore atunci cand canabisul este ingerat sau baut, in timp ce efectul alcoolului poate fi resimtit la cateva minute dupa ce se termina paharul.Fara sa dea alte detalii, patronul canadian asigura ca aceasta problema a fost rezolvata si ca noua bere degaja efectele psihotrope ale canabisului imediat dupa ce a fost bauta. ...citeste mai departe despre " Un start-up canadian a creat prima bere cu canabis " pe Ziare.com