Unul dintre cei mai mari discounteri de haine din Germania deschide primul magazin din Romania

KiK tinteste extinderea pe plan local prin deschiderea de alte 10 unitati pana la finalul anului."Odata cu intrarea pe piata din Romania, KiK tinteste extinderea pe plan local prin deschiderea de alte zece unitati pana la finalul anului 2018. Compania vizeaza expansiunea in orase cu populatie de minimum 15.000 de locuitori, dar si in orase mari, cum ar fi Bucuresti", arata un comunicat al companiei.Urmatoarele deschideri anul acesta sunt planificate in Piatra Neamt, Botosani, Sighetu Marmatiei si Braila.KiK si-a planificat totodata extinderea retelei la 5.000 de magazine la nivel european, de la peste 3.500 in prezent."Ne bucuram sa venim la Oradea cu primul magazin KiK din Romania si avem convingerea ca brandul nostru va fi foarte bine primit de catre romani. KiK, liderul pe piata germana de profil, se pozitioneaza in sectorul de discount, dar pune accent pe calitatea produselor sale la un pret accesibil", a declarat directorul general al KiK Romania, Raluca Hartmann.KiK este unul dintre cei mai mari discounteri de imbracaminte din Germania.In prezent, KiK opereaza peste 3.500 de magazine in Europa, dintre care 2.600 sunt in Germania.Brandul este prezent si in Austria, Cehia, Polonia, Ungaria, Croatia, Olanda, Slovenia, Slovacia, Italia si, din 2018, in Romania. Cu o crestere anuala de aproximativ 200 de magazine, KiK se numara printre companiile cu cea mai mare expansiune din Europa.