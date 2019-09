Upswing a lansat un business tool gratuit, care indica oportunitati de crestere a vizibilitatii organice non-brand

Este vorba despre analiza a 24 de industrii si categorii, care se prezinta sub forma unui tool gratuit. Principala sa caracteristica este ca interpreteaza cu recurenta intentiile utilizatorilor Google.ro. Mai precis, le arata businesurilor prin date relevante care sunt oportunitatile reale pe care le au ca sa se expuna in fata unor potentiali noi clienti in momentul in care acestia au nevoie de serviciile si produsele lor.Instrumentul este deopotriva util marketing specialistilor si business ownerilor, tocmai pentru ca dezvaluie un potential rareori fructificat, cel organic non-brand; adica acele cautari in limba romana care nu sunt asociate cu un brand, fie ele de tip informativ sau tranzactional. Altfel spus, Visibility Report este unicul agregator al vizibilitatii pe cautarile in limba romana.2.200 de site-uri si peste 500.000 de cuvinte sunt analizate, luna de luna, pentru ca raportul sa ofere o imagine actuala, de ansamblu, a peisajului de branduri care conving utilizatorii sa le viziteze doar prin modul in care se prezinta in rezultatele din Google. E un prilej bun de observare, fara studii de piata, care sunt nevoile utilizatorilor si cum sunt ele satisfacute, prin comparatie,de brandurile vizibile in prima pagina de rezultate.Visibility Report analizeaza competitia cu precizia unui ceas elvetian, astfel incat poate fi folosit atat pentru reproducerea succesului din online al liderilor din industrie, cat si pentru optimizarea continutului existent care poate atrage utilizatori noi si le poate castiga increderea."Este un instrument exact, care salveaza timp si bani, afisand instant toate cuvintele relevante din industrie si distribuirea vizibilitatii intre principalii jucatori. Furnizand date relevante, elimina din procesul strategic latura intuitiva si experimentele de tip trial and error si aduce in locul acestora acuratete matematica.", potrivit lui Tudor Popescu, Head of InnovationActualizarea lunara a datelor dinil transforma intr-un consultant SEO de serviciu, oricand accesibil pentru a genera sau redefini strategii. Asta inseamna ca oricine este responsabil de performanta online a unui business se poate folosi de aceste date pentru a creste vizibilitatea brandului. Iata cateva informatii de-a gata pe care le furnizeaza acest instrument:: competitorii relevanti si particularitatile lor sunt expuse, raportat la volumul de cautari organice non-brand: toate acele keywords care le asigura vizibilitatea si, implicit, vanzarile competitorilor sunt deconspirate in Visibility Report: arata nu doar care sunt cele mai dese cautari ale utilizatorilor, ci si cum fluctueaza acestea sezonier: indica nevoile utilizatorilor care pot fi satisfacute prin content informativ.Se fac peste 3.000 de update-uri de algoritm anual in Google, care nu pot fi urmarite din atat de multe perspective de niciun alt tool existent pe piata. Iar Visibility Report le livreaza gratuit, raportandu-se mereu la competitie."In prezent lucram la un modul nou, Visibility Trends, care va arata cum a evoluat vizibilitatea fiecarui site de la o luna la alta. Atunci cand Google face update-uri de algoritm, utilizatorii Visibility Report vor fi primii care vor sti cine a avut de castigat si cine de pierdut, dar si ce decizii de business si strategie le pot restabili vizibilitatea pierduta.", adauga Tudor Popescu.