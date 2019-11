UTILBEN, cea mai rapida crestere la vanzarea de utilaje SUNWARD

La Changsha, in China, peste 500 de lideri ai industriei de utilaje de constructii , din peste 100 de tari, au participat la o grandioasa ceremonie organizata cu ocazia aniversarii a 20 de ani de la fondarea SUNWARD., a avut onoarea de a tine un discurs in fata distinsilor invitati, din care extragem urmatoarele:SUNWARD Intelligent Equipment Group este in Top 20 de producatori globali de excavatoare si ocupa locul 34 in clasamentul mondial al producatorilor de utilaje, conform Global Top 50 Construction Machinery Manufacturing Enterprises.SUNWARD are peste 5.000 de angajati in toata lumea si active totale de peste 2 miliarde de euro.Pe langa excavatoare, SUNWARD produce echipamente pentru constructia de drumuri, fundatii, piloti, foraje, tunele, macarale, avioane si utilaje pentru industria aeronautica.Delegatia UTILBEN a avut, totodata, sansa unica de a vizita fabricile de utilaje din Shanhe Industrial City, din China, care se intind pe o suprafata de 2 milioane de metri patrati.Echipa din Romania a fost impresionata de capacitatea enorma de productie si de stocurile impresionante disponibile, dar si de tehnologiile de top folosite in productia de echipamente.Dezvoltarea tehnologica este cheia succesului in China, iar rezultatul acesteia este faptul ca tot mai multe brand-uri de top sunt produse aici.Productia de utilaje in China este o arta! Fabricile sunt atent organizate si sunt definite de o ordine exemplara si de o curatenie de laborator."Disciplina" este cuvantul de ordine. Iar utilajele de ultima generatie sunt asigurate de roboti industriali, digitalizare si inteligenta artificiala. Dar tehnologia este nimic fara factorul uman.Chinezii sunt ambitiosi si muncesc intens, timp de 6 zile pe saptamana. Au dezvoltat o constiinta de grup, iar crezul lor este ca natiunea si grupul sunt deasupra individului. Chinezii sunt foarte uniti in tot ceea ce fac si se ajuta unii pe altii, pentru ca au inteles ca doar impreuna pot avea succes.SUNWARD dezvolta utilaje cu ajutorul unor noi tehnologii de productie, care ofera eficienta, un consum scazut de energie si confort sporit pentru operator. Urmand aceste principii, producatorul chinez a creat peste 200 de modele de echipamente premium de constructii, de la utilaje compacte, la echipamente de mari dimensiuni.Robustetea utilajelor SUNWARD si performantele de top sunt asigurate de un sistem avansat de productie, roboti care sudeaza si asambleaza componente complexe sau fac taieturi precise cu laser.Eficienta este definita de tehnologie, informatie si managementul productiei, iar controlul calitatii se face pe parcursul intregului flux de fabricatie.Compania SUNWARD se remarca, totodata, prin inovatie si cercetare. Producatorul chinez detine sute de brevete de inventie, iar scopul principal este de a deveni ajutorul de nadejde al tuturor constructorilor, de la mic la mare! SUNWARD ofera performante superioare, costuri mici de intretinere si confort maxim pentru operator.Ca dovada a preocuparii pentru inovatie, compania a infiintat un centru de cercetare si dezvoltare, ce se intinde pe o suprafata de 10 mii de metri patrati.O mare preocupare a companiei SUNWARD este mediul inconjurator si solutiile ecologice. Producatorul chinez a fost printre primii care promoveaza mini-excavatoarele electrice, recomandate pentru lucrul in interior, dar si pentru zonele rezidentiale.In plus, un mare avantaj al utilajelor SUNWARD este faptul ca au dotari premium, optiuni suplimentare de top si garantie extinsa, toate in versiunea standard!Au trecut peste 70 de ani de cand Romania si China au stabilit relatii diplomatice si, implicit, un parteneriat fructuos, definit de prietenie si cooperare. Poate nu toate rezultatele si avantajele acestei asocieri se vad cu ochiul liber, insa ele exista.Totalul schimburilor comerciale dintre cele doua tari a depasit 6 miliarde de euro, iar acesta a crescut de peste 20 de ori, in ultimii 20 de ani. Companii din China sunt implicate in proiecte din domeniile infrastructurii, energiei, productiei si tehnologiei in tara noastra. Iar vinul romanesc, produse agricole si cosmetice ajung pe piata din China.Exista un mare potential in dezvoltarea parteneriatului strategic dintre Romania si China, iar acesta poate fi extins pe linia furnizarii si, implicit, comercializarii de utilaje. De la aceasta premisa a plecat colaborarea dintre companiile UTILBEN si SUNWARD.Si, chiar daca acest parteneriat este in derulare de doar 2 ani, s-a dovedit a fi unul deosebit de avantajos pentru partile implicate. Piata din Romania a fost nesperat de receptiva la utilajele "made in China", iar producatorul chinez si-a respectat promisiunea de a livra cele mai fiabile echipamente, la cele mai bune preturi.In data de 9 noiembrie, in cadrul Conferintei Globale a Dealerilor de Utilaje, a avut loc Forumul Global de Strategie SUNWARD. Peste 300 de dealeri din toata lumea au participat la acest eveniment, iar CEO-ul si fondatorul UTILBEN, Ruben Marian, a fost invitat special sa reprezinte piata utilajelor din Europa.Ceilalti vorbitori au fost He Qinghua, fondatorul SUNWARD Intelligent Equipment (China), Steven Udelson, fondator partener al Easton Sales and Rentals (SUA), Sorab Agarwal, director executiv la Action Construction Equipment (India) si Harry Yong, manager general al JP Nelson Equipment (Singapore).Alaturi de aceasta companie selecta, Ruben Marian a analizat cerintele clientilor in ceea ce priveste utilajele de constructii si a pus accentul pe viitorul industriei de profil.Piata din Europa reprezinta 25% din piata globala de echipamente de constructii si este, totodata, cea mai competitiva. Clientii au mari asteptari de la produsele cumparate, iar focusul cade pe dotarile premium si pe maximizarea timpului de utilizare a utilajelor.Productivitatea si profitul sunt cuvintele de ordine. Totusi, Europa impune cele mai stricte conditii in ceea ce priveste normele de poluare pe care trebuie sa le respecte producatorii de utilaje.Consecinta, probleme in productie si operare. Majoritatea motoarelor TIER 5 au probleme pe partea de regenerare si creeaza dificultati in operational. Totodata, europenii pun accent pe confortul operatorului, nivelul de zgomot si vibratiile produse de utilaje. Alaturi de posibilitatile de service si suportul postvanzare.Peste ocean, piata din Statele Unite ale Americii este dominata de inchirieri. Accentul cade pe managementul eficient al flotelor, localizarea utilajelor prin sisteme GPS, service si diagnoza la distanta. In SUA, conteaza foarte mult brand-ul. Clientii sunt fideli producatorilor americani de echipamente de constructii.O provocare majora pentru producatorii de utilaje este taxa de import, in cuantum de 25%, impusa de Guvernul Statelor Unite ale Americii atat companiilor din Europa, cat si celor din Asia. Rolul acestei taxe este evident: descurajarea importurilor din alte tari si favorizarea producatorilor autohtoni.In fata acestor restrictii, producatorii chinezi sunt dispusi sa vanda chiar in pierdere! Bineinteles, doar pentru o vreme. Cel putin, pana vor cuceri si piata americana.In ceea ce priveste pietele din Asia si Africa, focusul cade pe pret si, intr-o mai mica masura, pe timpul de livrare. Cererea pentru utilaje de constructii in Asia este atat de mare incat majoritatea producatorilor nu fac fata cererilor. Aici, conteaza prea putin dotarile premium.Ce conteaza este ca echipamentele de constructii sa fie robuste si sa reziste la conditii grele de munca. Asta pentru ca utilajele din Asia lucreaza de doua ori mai mult decat cele din Europa. Asiaticii lucreaza 6 zile pe saptamana, in schimburi.SUNWARD a inteles tendintele pietei mondiale de profil si s-a adaptat rapid, iar exporturile contribuie substantial la cresterea cifrei de afaceri. Producatorul chinez a exportat utilaje pe piata din Europa inca din 2006, iar numarul echipamentelor care au ajuns acolo este de ordinul zecilor de mii.In plus, SUNWARD are o filiala in Belgia din anul 2015, care asigura stocuri consistente de utilaje, service rapid, disponibilitatea imediata a pieselor de schimb si respectarea cu strictete a garantiei.Astfel, SUNWARD si-a consolidat prezenta pe piata europeana si reuseste sa isi imbunatateasca in mod constant serviciile oferite si produsele comercializate.Industria in acest sector se va transforma radical in urmatorii ani, ca urmare a digitalizarii, dezvoltarii tehnologice - vezi aici tehnologia 5G - si a inteligentei artificiale.In prezent, se simte o nevoie acuta de automatizare a utilajelor, digitalizarea serviciilor, organizarea santierelor si o mai buna comunicare, pe toate palierele, cu ajutorul tehnologiei.Producatorii au inteles ca, pentru a depasi concurenta, trebuie sa treaca la urmatorul nivel de performanta. Digitalizarea este factorul cheie care duce, inevitabil, la cresterea productivitatii.Clientii cauta solutii cat mai eficiente pentru problemele pe care le intampina. Vor rezolvari rapide si usor de implementat. Cumparatorii, indiferent de tara din care provin, isi doresc utilaje inteligente si usor de folosit, astfel incat operatorul echipamentului respectiv sa il poata exploata la maximum. Este nevoie ca utilajele de constructii sa fie mai rezistente, mai eficiente, sa consume mai putine resurse si sa aiba o capacitate mai mare de lucru.Clientii sunt tot mai preocupati de costul total de operare. Sunt interesati tot mai mult de reducerea cheltuielilor operationale pe intreg ciclul de viata al unui utilaj si vor sa aiba mai putine activitati administrative. Cand vorbim de pretul platit pentru ciclul de viata al unui echipament, ne referim la costurile de achizitie, de operare, de intretinere si mentenanta.Viitorul suna diferit. In viitor, utilajele vor fi achizitionate prin leasing operational, iar rata lunara va include toate cheltuielile. Totodata, piata de inchirieri se va dezvolta in urmatorii ani, deoarece clientii prefera sa plateasca pentru servicii decat sa detina un utilaj care este folosit doar 30% din timp. Prin urmare, producatorii de echipamente vor trebui sa vina in intampinarea nevoilor clientilor si sa ofere suport operational si postvanzare, daca isi doresc sa ramana competitivi.Investitiile viitoare vor privi platformele digitale, care sa asigure suport postvanzare cu piese si service de calitate. Este o componenta critica in sustinerea vanzarilor. In plus, clientii sunt tot mai interesati de dotari si accesorii. Producatorii de utilaje trebuie sa isi plece mai mult urechea catre clienti si, mai ales, catre operatori.La o privire de ansamblu, tragem cateva concluzii edificatoare. Europa se confrunta cu o lipsa acuta a personalului calificat, mai ales pe partea de operatori si mecanici de utilaje. In plus, tot mai multi producatori de echipamente de constructii din Europa si Statele Unite ale Americii cauta sa isi scada costurile de fabricatie si aleg Asia - in special, China - ca loc de productie.Motivele sunt evidente: costuri mici de fabricatie, tehnologie de ultima ora si capacitate ridicata de productie. Pentru ca Europa sa ramana competitiva si pentru a-si asigura progresul in industria de utilaje, trebuie ca europenii sa devina si mai buni in domeniul creativitatii, inovatiei in inginerie si digitalizare.UTILBEN este lider in Romania pe piata de vanzare de utilaje second-hand, iar scopul este sa devina numarul 1 si in Europa. Compania UTILBEN comercializeaza si utilaje noi si inregistreaza o crestere constanta si in acest sector.Organizatia este una deschisa si in plin proces de dezvoltare, asa ca este in continua cautare de oameni talentati si valorosi care sa contribuie la performantele viitoare.Cine vrea sa faca parte dintr-o echipa de super-eroi, trebuie doar sa consulte site-ul utilben.ro/careers . Succese succesive!