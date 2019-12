Visibility Report, instrumentul de digital care creste sanatos businessuri din 25 de industrii

Interpreteaza cautarile utilizatorilor Google .ro si le descifreaza intentiile, pentru a furniza date generatoare de strategii digitale pentru 25 de industrii. Dedicat antreprenorilor si specialistilor de marketing, porneste de la analiza cuvintelor cheie din cele mai vizibile pagini si deconstruieste potentialul organic non-brand. Despre functiile de baza ale raportului poti citi mai multe aici Visibility Report are acum functionalitati noi, care faciliteaza conceperea strategiilor de digital:Acest modul nou marcheaza:- site-urile din categorie care au avut cele mai mari cresteri in ultima luna- site-urile din categorie care au avut cele mai mari scaderi in ultima luna- graficul evolutiei vizibilitatii pentru cele mai importante site-uri din categorieDatele de aici fac mai usoara raportarea la competitia din Google.ro si permit, totodata, supravegherea istorica a celor mai importante site-uri din industrie din punct de vedere al vizibilitatii.este un indicator recent inserat in raport, care marcheaza tendintele de crestere sau de scadere a vizibilitatii pentru toti jucatorii din categoria selectata. Poate fi utilizat si pentru sortare, astfel incat sa afiseze lista site-urilor cu cele mai mari cresteri, respectiv pe cea a celor mai consistente scaderi. Astfel, raportul ajuta la descoperirea facila a regulilor impuse de ultimele update-uri de algoritm Google, dezvaluind tipare pentru jucatorii care au beneficiat sau care au fost afectati in urma acestora.Cuvintele cheie si statisticile pentru jucatorii activi in mai multe categorii erau initial extrase doar segmentat, pentru industria selectata in raport. In prezent, Visibility Report aduce in plus o extragere completa a acestor date, pentru a ilustra imaginea de ansamblu a jucatorilor cu prezenta extinsa. Functiaarata:- Toate cuvintele cheie care aduc trafic organic site-ului- Toate categoriile in care acesta este activ- Estimarea traficului organic non-brand totalDinamica celor 25 de categorii analizate este actualizata lunar, pentru ca datele si statisticile sa fie relevante pentru strategi si pentru business owners 24/7. Raportul poate fi accesat, gratuit si nelimitat, la upswing.ro/report Upswing este prima agentie specializata de SEO si content marketing din Romania, care a lansat in 2013 aplicatia SEOmonitor, folosita de sute de agentii de SEO si branduri din Romania si din lume.