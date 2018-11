Volkswagen are toate motivele sa deschida o fabrica intre Braila si Galati, sustine un senator PNL

Discutiile au inceput dupa ce, in urma cu cateva zile, conducerea grupului auto Volkswagen a vorbit despre posibilitatea construirii unei fabrici in Romania, Turcia sau Bulgaria.Senatorul PNL, George Stanga, le-a solicitat public politicienilor din Galati, Braila si Bucuresti sa sprijine demersurile, astfel incat grupul auto sa fie atras in zona Dunarii de Jos."In urma cu cateva zile, presedintele grupului Volkswagen AG a anuntat ca intentioneaza deschiderea unei fabrici multibrand in Europa de Est, care sa devina operationala din 2022. Concernul german ia in calcul trei tari: Romania, Turcia si Bulgaria.Este o oportunitate de care Galatiul ar putea sa beneficieze, iar dumneavoastra, in calitate de reprezentanti ai autoritatilor publice locale, ar trebui sa initiati demersuri concrete si imediate pentru a prezenta intreaga zona Galati - Braila, cea mai mare aglomerare urbana din Romania, ca o optiune viabila pentru constructorul german de automobile.In aceste conditii, nimeni si nimic nu va impiedica sa prezentati concernului german Volkswagen AG Galatiul ca pe o oportunitate, si sa initiati demersuri inclusiv pe langa Guvernul Romaniei pentru asigurarea unui climat fiscal predictibil, favorabil si incurajator", a anuntat, miercuri, printr-un comunicat de presa, senatorul liberal George Stanga.Senatorul galatean mai spune ca avantajele zonei Galati-Braila in perspectiva construirii unei fabrici auto, sunt forta de munca calificata, somajul crescut si vecinatatea Dunarii, care poate asigura transportul rapid al materiilor prime si al produselor finale.De asemenea, fabrica auto ar putea reprezenta un motiv pentru a demara proiectul zonei metropolitane Galati-Braila."Avem cel putin doua locatii pe care s-ar putea construi aceasta fabrica, este vorba de Parcul Industrial si de Zona Libera Galati, dar un avantaj il reprezinta si terenul in suprafata de aproximativ 1000 de hectare dintre Galati si Braila.Avem forta de munca bine pregatita si calificata, datorita retelei de scoli si licee cu profil tehnic, cele doua universitati pregatesc specialisti inclusiv in domeniul tehnic, dar avem si forta de munca disponibilizata de la Combinatul Siderurgic. Insa marele avantaj al zonei, care ne diferentiaza clar fata de al ...citeste mai departe despre " Volkswagen are toate motivele sa deschida o fabrica intre Braila si Galati, sustine un senator PNL " pe Ziare.com