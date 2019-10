Vrei sa iti cresti INSTANT vanzarile de Black Friday? Evita aceste greseli!

Acest trend al cumparaturilor de pe mobil este in crestere, iar statisticile vin in sprijinirea acestui fapt. Astfel, 54.3% dintre vizitele pe diverse site-uri de cumparaturi in intervalul Black Friday au fost facute folosind smartphones si tablete.Cu toate ca dispozitivele mobile sunt folosite tot mai mult la shopping, consumatorii le folosesc in mare parte pentru browsing (doar vizitare), in special daca sunt pe site-ul unui magazin online mai mic.Comerciantii mari, care au vanzari ce depasesc un miliard de dolari anual, se folosesc de tehnologii sofisticate, beneficiind in acelasi timp de optimizare SEO de cea mai buna calitate, pentru a converti "trecatorii" in cumparatori, in timp ce micile magazine au parte de vanzari realizate pe desktop.Asadar, avand in vedere ca exista atatea oferte de Black Friday, ce poti face ca sa te diferentiezi de competitie? Iata cateva tehnici de optimizare SEO pe care trebuie sa le folosesti si tu pentru a obtine rezultatele dorite!Incepe sezonul vanzarilor si cu siguranta ai o multime de idei pentru campanii si promotii. Cu toate acestea, inainte de a-ti lansa campania de Black Friday, asigura-te ca site-ul tau este foarte bine pus la punct si ca beneficiaza de optimizare SEO la zi.Va trebui prin urmare sa verifici aspectele tehnice ale site-ului, inainte de a genera noi pagini, pentru a te asigura ca acestea sunt corect indexate. Iata cateva din lucrurile de care trebuie sa tii cont, din perspectiva optimizarii SEO:- Rezolvarea erorilor 404- Redirectionari 301 pe link-urile pierdute sau pe landing page-uri vechi- Verificarea serverelor: Pot face fata unui trafic mare de utilizatori intr-un interval scurt de timp?- Optimizarea vitezei de incarcare, in special in pagina de confirmare a cumparaturilor- Foloseste expresii precum Black Friday in meta titluri si meta descrieri- Insereaza call-to-actions vizibile, pentru mai multe conversii- Asigura-te ca toate datele de contact sunt la vedere (numele companiei, adresa, numar de telefon)In mod ideal, site-ul tau ar trebui deja sa beneficieze de aceste mici detalii tehnice. Nu uita sa pui la punct si structura interna a link-urilor. O experienta lejera a utilizatorului se traduce printr-o rata de conversie mai buna!In aceasta perioada, accentul cade pe termeni precum "cadou", "promotie", "livrare" sau "oferta".Incearca sa balansezi toti acesti termeni si sa te concentrezi pe expresii long-tail care includ atat branduri ale produselor, precum si caracteristici specifice ale acestora, oferte competitive sau alte avantaje de marketing precum "discount", "pret redus" etc.Daca ai participat si la campania de Black Friday de anul trecut, incearca sa faci o scurta analiza (folosind Google Analytics) pentru a determina care pagini au avut parte de trafic intens, care au avut conversii mari, sau care keyword-uri au fost cele mai targetate, folosind acest model de business pentru a crea strategia de anul acesta. In cazul in care colaborezi cu o agentie pentru servicii de optimizare SEO, adu-le in atentie acest aspect.Landing Page-urile dedicate sunt o strategie excelenta pentru a atrage cat mai multi utilizatori, dar si pentru a comercializa produse specifice acestei perioade. Orice landing page de acest fel trebuie sa beneficieze de optimizare SEO in cazul meta-urilor, a caracteristicilor si a textelor de descriere a produselor.Ca antreprenor, poti construi link-uri catre aceste pagini, targetand expresii specifice pentru Black Friday, precum si call-to-action-uri care sa atraga utilizatorii pe site-ul tau. Nu uita nici de continutul interactiv, precum video-uri care contin informatii importante, sau chiar joculete!Lansarea unui landing page va trebui totusi sa aiba loc cu cel putin trei saptamani inainte de campania propriu-zisa. Ia in calcul si continutul sau subiectele populare in aceasta perioada, folosind Google Trends sau BuzzSumo Cei mai multi potentiali clienti au deja liste intregi de cumparaturi sau sunt la curent cu majoritatea promotiilor existente. Astfel, diferentiatorul dintre un magazin online sau altul care vinde produse asemanatoare este sistemul de reviews, unde parerea celor care au cumparat sau folosit deja produsul conteaza cu adevarat.Un studiu condus de BrightLocal a dezvaluit ca 92% dintre cumparatori citesc review-urile online inainte de achizitionare, iar 68% au spus ca un scor pozitiv le cresc increderea intr-o afacerea sau un magazin online.In plus, studiile de caz si marturiile clientilor sunt ideale pentru a fi afisate pe landing page-urile tale de sezon. Ai grija sa nu obstructionezi elementele de UX inainte de a plasa review-urile pe site. Nu uita sa scoti in fata si avantajele unice ale produsului tau, care il pot evidentia in fata altor brand-uri. Aceste exemple includ: Pretul competitiv sau mult redus, livrarea gratuita, instalare gratuita, garantie, plata in rate si multe altele!Pentru a te diferentia de competitie si pentru a-ti creste vizibilitatea intr-un mod organic, este important sa dezvolti continut cu link-uri catre landing page-urile sau magazinul tau online. Fata de strategia de optimizare SEO generala, care se concentreaza pe transferul de domain authority de la un site la altul si care are loc constant pe parcursul anului, cand te concentrezi pe o optimizare SEO de sezon este preferabil sa pui accentul pe generarea de oportunitati si pe cresterea numarului de vizitatori organici.Seteaza-ti clar obiectivele de business pentru Black Friday si devanseaza-ti competitia folosind strategiile de optimizare SEO descrise mai sus. In cazul in care colaborezi deja cu o agentie SEO, stabileste impreuna cu aceasta un plan de actiune pentru Black Friday pentru a crea oportunitatile propice cresterilor in vanzari!