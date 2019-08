Vrei sa-ti incepi o afacere? Te-ai putea orienta catre industria SPA, un segment in plina ascensiune in Romania

In acest context, constientizarea cu privire la importanta ce trebuie acordata atat sanatatii fizice, cat si celei psihice reprezinta o adevarata oportunitate pentru antreprenorii care au dezvoltat si continua sa dezvolte industria SPA din Romania.De-a lungul timpului, perspectiva asupra industriei SPA din Romania s-a schimbat: daca inainte oamenii erau mai reticenti la astfel de servicii si le priveau mai degraba ca pe un moft sau ca pe o dorinta de moment, in prezent, acestia au inceput sa le trateze cu seriozitate si sa le considere un adevarat beneficiu pentru starea lor de sanatate.Acest lucru se poate observa in comportamentul turistilor aflati in vacanta, perioada in care principalul lor scop este relaxarea, fapt pentru care apeleaza la serviciile SPA ale hotelurilor.De altfel, din ce in ce mai multe hoteluri romanesti, in special cele de 4 si 5 stele, includ in lista serviciile SPA.In plus, categoria turistilor care aleg hoteluri si resorturi de tipul wellness & SPA se extinde din ce in ce mai mult, lucru care contribuie la cresterea profitului antreprenorilor din industrie.In gandirea confucianista exista principiul legaturii dintre minte si trup, idee care se aplica si in tipurile de masaj asiatic, cel mai popular fiind cel thailandez.Astfel, masajul traditional thailandez a devenit o alegere in randul romanilor care investesc in sanatatea lor - psihica si fizica.Printre beneficiile care urca acest tip de masaj in topul preferintelor SPA se numara cresterea nivelului flexibilitatii, imbunatatirea circulatiei si a tensiunii arteriale, stimularea activitatii organelor interne, corectarea posturii si, mai ales, echilibrul psihic si emotional.Cu alte cuvinte, masajul thailandez reprezinta un real ajutor in rezolvarea problemelor tot mai des intalnite si in Romania, ajutor pe care oamenii il pot gasi atat in cadrul hotelurilor care includ servicii SPA, cat si in cadrul saloanelor independente.In reusita oricarei afaceri, resursa umana este un factor decisiv.De aceea, antreprenorii sunt sfatuiti sa isi formeze o echipa pregatita sa indeplineasca nevoile si asteptarile clientilor, mai ales pe ale celor care sunt in cautarea unei rezolvari reale a problemelor cu care se confrunta: stresul si oboseala.Daca te afli printre cei care-si doresc o afacere in industria SPA, iti recomandam sa iti alcatuiesti o echipa competenta si pregatita sa activeze in acest domeniu.Poti opta pentru angajatii asiatici, maestri ai masajului oriental si, totodata, oameni care lucreaza cu responsabilitate si cu atentia cuvenita lucrului bine facut.In plus, angajarea unor oameni care ofera servicii ce provin din tara lor natala ar putea reprezenta o sursa de incredere pentru clientii viitoarei sau actualei tale afaceri.Pentru a-ti forma o echipa productiva, poti apela la serviciile unei firme care te va ajuta sa pasesti cu incredere in lumea recrutarii.International Work Finder, una dintre cele mai bune firme de recrutare de personal asiatic , se ghideaza in activitatea sa dupa sloganul, transformat in principiu, "Omul potrivit, la locul potrivit".Apeland la echipa de profesionisti IWF, vei reusi sa iti formezi un personal educat in spiritul sistemului asiatic, care valorizeaza fiecare om si fiecare meserie.Filipinezi, nepalezi, vietnamezi sau personal din Sri Lanka - toti respecta munca si activitatea pe care o desfasoara, avand aptitudinile necesare de a lucra in cele mai variate domenii: de la agricultura, la constructii; de la HoReCa, la productie; de la IT, la sectorul auto; de la asistenta si ingrijire, la industria SPA, unde este nevoie de oameni respectuosi, zambitori, dedicati, bine pregatiti, calitati definitorii pentru angajatii asiatici.In ceea ce priveste competentele profesionale ale maseuzelor, de exemplu, acestea au dobandit o experienta semnificativa in urma anilor petrecuti in cele mai luxoase hoteluri din tarile asiatice si cunosc o paleta larga de masaje specifice Orientului.Angajand maseuze asiatice, vei reusi sa aduci spiritul oriental "la tine acasa": clientii tai vor beneficia de aceleasi servicii de calitate si de aceeasi atmosfera care se regasesc in industria SPA din strainatate.Datorita experientei bogate in recrutarea resursei umane, echipa International Work Finder nu doar ca te va ajuta sa angajezi asiaticii potriviti nevoilor tale si ale business-ului tau, ci te va sustine pe parcursul intregului proces de recrutare: de la stabilirea profilului candidatului pe care ti-l doresti, pana la integrarea asiaticilor in tara noastra, printr-o serie de workshop-uri care au ca scopuri invatarea limbilor romana si engleza si acomodarea cu modelul cultural roman.Cel mai important, vei primi sprijin in ceea ce priveste aspectele birocratice.Apeland la sprijinul unei firmei de recrutare specializate, vei alege sa mergi in directia corecta a afacerii tale: spre succes.