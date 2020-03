Mai exact, pentru a veni in sprijinul mediului de afaceri in aceste vremuri dificile, expertii EY vorbesc online despre obligatiile si cele mai bune practici care trebuie aplicate de catre angajatori in situatia actuala.Acest prim webinar EY deschide seria de evenimente online menite sa sprijine mediului de afaceri in perioada urmatoare, cu informatii utile despre:Provocarile mediului de afaceriImpactul starii de urgenta si al pandemiei COVID-19 asupra executarii contractelor Ce masuri pot lua angajatorii in relatia cu salariatii?Munca la distanta, concedii sau somaj tehnic?Decontarea indemnizatiilor platite de angajatori in aceste perioade de catre Stat din Fondul de garantare pentru plata creantelor salariale; cum vor recupera angajatorii acesti bani?Cum afecteaza restrictiile de calatorie mobilitatea personalului roman si strainConsecintele din perspectiva impozitului pe profit, TVA, impozitului pe venit, contributiilor socialePachete de masuri ale autoritatilor fiscale in domeniul impozitelor directe si indirecte pentru sprijinirea mediului de afaceriPrintre expertii care isi pun toate cunostintele la indemana ta se numara:Alex Milcev - Liderul Departamentului de asistenta fiscala si juridica, EY RomaniaAnca Atanasiu - Senior Associate, Radu si Asociatii SPRLAndrei Stefanovici - Senior Manager, Radu si Asociatii SPRLInga Tigai - Director, Impozit pe venit si contributii sociale, EY RomaniaIoana Iorgulescu - Partener Asociat, Departamentul de Impozite Indirecte, EY RomaniaParticiparea la acest webinar este gratuita si se face pe baza confirmarii inregistrarii.Inceperea webinarului a fost amanata pentru ora 12:00, in urma numarului mare de inscrieri!O.D. ...citeste mai departe despre " Webinar gratuit: Afla ce trebuie sa faci ca afacerea ta sa ramana in picioare in aceasta perioada " pe Ziare.com