Webinar gratuit: Solutii pentru companiile lovite de criza

In acest sens, in cadrul seminarului vor fi dezbatute mai multe teme legate de modul in care companiile din Romania ar trebui sa actioneze in perioada imediat urmatoare. Vom discuta despre Planuri de Continuitate a Afacerilor luand in considerare principalele actiuni care ar trebui aplicate in companii."Dezvoltarea unui plan de continuitate a afacerii sau de 'disaster recovery' este esential si specific fiecarei companii in parte. Nu exista retete universale, dar in cadrul acestui webinar vom discuta solutii concrete despre modul in care companiile pot si trebuie sa raspunda unor situatii dificile precum scaderea cererii pentru anumite categorii de produse sau servicii, telemunca sau necesitatea disponibilizarii angajatilor, blocarea temporara a investitiilor companiilor cu impact direct asupra comenzilor, stresul si presiunea la nivel din ce in ce mai crescut, impredictibilitatea etc. Un alt subiect pe care il vom aborda este identificarea rapida a riscurilor, dar mai ales a solutiilor pe care tehnologia le poate oferi companiilor pentru a putea continua activitatea", declara dl. Dumitru Ion, CEO DoingBusiness.ro.Subiectele prezentate in primul webinar din seria Business Evolution vor fi sustinute de consultati si manageri cu experienta, iar la intrebarile celor care vor fi online, vor raspunde:● Marius Filipas, Antreprenor - Managing Partener, School of Passion; ex CEO Logicom Romania, Lead Your Business Through the actual challenging situation● Daniel Rusen, Director Marketing & Operatiuni, Microsoft Romania, Becoming Digital● Razvan Cristea - Solution Specialist - Modern Workplace Central & Eastern Europe, Microsoft, Leverage technology to stay productive in Remote Work and Business scenarios● Irina Stanica - Manager, KPMG Legal - Recent legal aspects for remote work and business continuity● Invitat special - Marius Persinaru, Antreprenor, business executive & leader remarcabilInregistreaza-te si participa la webinar!Pornind initial chiar de la exemplul companiei noastre, serios afectata de actuala instabilitate mai ales economica, am inteles rapid si foarte bine lectia continuitatii ...citeste mai departe despre " Webinar gratuit: Solutii pentru companiile lovite de criza " pe Ziare.com