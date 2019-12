Potrivit Whirlpool, pana la 519.000 de masini de spalat vandute sub marcile Hotpoint si Indesit in Marea Britanie, in intervalul octombrie 2014 - februarie 2018, ar putea fi afectate de un defect al sistemului de inchidere a usii care ar putea duce la o supraincalzire si posibil la un incendiu. Compania ii sfatuieste pe cei care au cumparat masini de spalat dupa 2014 sa contacteze Whirlpool pentru a verifica daca este unul din modelele afectate."Pregatirile pentru o rechemare de asemenea amploare sunt o operatiune complexa si lucram fara intrerupere pentru a ne asigura ca vom fi gata sa incepem sa oferim reparatii sau produse la schimb pentru clientii nostri din ianuarie", a declarat vicepresedintele Whirlpool Corporation, Jeff Noel.We are experiencing technical problems with our website and customer service hotline, and are working to fix the issues as soon as possible. We will let you know as soon as they are live again. Please find affected model numbers below. Our sincere apologies for the inconvenience. pic.twitter.com/gfmIY9Lsvj- Whirlpool UK (@WhirlpoolUK) December 17, 2019Whirlpool afirma ca a mostenit aceasta problema odata cu preluarea Indesit in 2014 si, intre timp, ii sfatuieste pe consumatori sa scoata din priza masina de spalat si sa nu o foloseasca. Cei care doresc sa utilizeze in continuare masina de spalat ar trebui sa foloseasca doar cicluri de spalare la temperaturi de maxim 20 de grade Celsius.Producatorul american de electrocasnice Whirlpool concureaza cu Electrolux , cel mai mare producator european de electrocasnice, grupul sud-coreean LG Electronics si producatorul chinez Haier Group. ...citeste mai departe despre " Whirlpool retrage 500.000 de masini de spalat vandute in UK. Iau foc daca spala la peste 20 de grade " pe Ziare.com