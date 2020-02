Xerox ofera 35 miliarde de dolari pentru HP

In 5 noiembrie, Xerox a inaintat o oferta de 33,5 miliarde de dolari in actiuni si numerar pentru achizitionarea HP. Actionarii HP au respins oferta, apreciind ca aceasta "subevalueaza semnificativ" compania. Totusi, HP a lasat usa deschisa pentru un acord prin care ar achizitiona Xerox, precizand ca recunoaste potentialele beneficii ale consolidarii.Oferta de luni evalueaza HP la aproximativ 35 miliarde de dolari. Xerox a oferit actionarilor HP 22 de dolari pe actiune, ce include 18,40 dolari in numerar si 0,149 actiuni Xerox pentru fiecare titlu HP.In predeschiderea sedintei bursiere de luni, actiunile HP au crescut cu peste 5%, la 22,86 dolari.HP Inc a luat nastere in 2016 odata cu divizarea gigantului Hewlett-Packard in HP Inc, divizia care produce PC-uri si imprimante, si HP Enterprise, divizia care a regrupat operatiunile de cloud computing si servere.Potrivit analistilor, Xerox va trebui sa isi asume datorii de cel putin 20 de miliarde de dolari pentru a putea prelua HP in conditiile in care capitalizarea de piata a Xerox este de aproximativ opt miliarde de dolari fata de o capitalizare de piata de aproximativ 27,3 miliarde dolari pentru HP Inc.HP, unul din cei mai mari producatori de imprimate, si Xerox, unul din cei mai mari producatori de fotocopiatoare, trec printr-o perioada dificila in conditiile in care diminuarea utilizarii de imprimante si copiatoare la domiciliu sau la birou le afecteaza cele mai profitabile afaceri. De asemenea, HP are probleme cu o piata a PC-urilor in stagnare.