Ministerul Energiei: Eliminarea contributiei de 2% pentru Complexul Energetic Oltenia ar putea fi ajutor de stat, dar avem nevoie de companie, altfel crapam

El a participat la un eveniment pe tema strategiei energetice a Romaniei si a fost intrebat de jurnalisti daca Ministerul Energiei considera ca eliminarea contributiei pentru producatorii de energie pe carbune reprezinta ajutor de stat."Vom vedea ce rezulta. Asteptam punctul de vedere al celor care definesc acest lucru, adica Consiliul Concurentei si Comisia Europeana. Noi consideram ca nu", a spus initial Visan.Cand i s-a amintit ca reprezentantii Consiliului Concurentei au transmis o scrisoare ministerului, in care arata ca aceasta masura ar putea fi ajutor de stat, el a precizat: "Ar putea. Sa vedem. Ar putea".Totodata, intrebat daca a notificat Comisia Europeana cu privire la acest aspect, asa cum a recomandat Consiliul Concurentei, Visan a raspuns negativ. "Nu. Va dati seama ca, de regula, dumneavoastra stiti, la toate modificarile acestea legislative cu impact, Comisia se sesizeaza, ei vad"."Comisia Europeana este o institutie cu care dialoghezi, cu argumente. Haideti sa privim lucrurile si altfel: la o povara de peste 30% din cifra de afaceri certificate de emisii, ce facem? Eu ma duc la Comisie si spun ca am nevoie de aceasta companie, uite, inca cinci ani am nevoie, ca altfel crap. Si in legislatia europeana, securitatea este primordiala si este dreptul fiecarui stat sa decida", a continuat oficialul ministerial.Intrebat ce s-ar intampla daca CE Oltenia va fi nevoita sa returneze ajutorul de stat, asa cum trebuie sa faca Complexul Energetic Hunedoara, Visan a precizat: "Vom vedea. Analizam".Pe de alta parte, presedintele Directoratului CE Oltenia, Sorin Boza, a scris, miercuri seara, pe Facebook: "Orice ajutor primit pentru a suporta mai usor acest cost (cu certificatele de emisii - n.r.) inseamna ajutor de stat si automat insolventa si infringement pentru statul roman".Pe 29 martie, Guvernul a aprobat OUG 19/2019, prin care se excepteaza de la plata contributiei de 2% producatorii de energie electrica pe carbune."Am redus cei 2%, faimosul 2% (contributia de 2% din cifra de afaceri - n.r.), l-am redus pentru producatorii de energie electrica pe baza de carbune si am spus chestia asta de multe ori si o s-o spun in continuare: producatorii de energie electrica pe carbune sunt impovarati ingrozitor de certificate (de emisii poluante - n.r.) si atunci nu mai are niciun rost sa-i impovaram si cu o taxa de 2%", a afirmat ministrul Energiei, Anton Anton, la finalul sedintei de Guvern.