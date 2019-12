Grupul Credit Suisse, dat in judecata de un fost bancher acuzat de spionaj economic in Romania

In cursul audierilor care au avut loc luni la un tribunal din Londra, avocatii bancii au cerut o respingere a solicitarii, apreciind ca Benyatov nu are sanse de castig.Vadim Benyatov a fost arestat in Romania in anul 2006, cand lucra pentru Credit Suisse Group AG, in dosarul cu privire la privatizarea companiilor de utilitati. In documentele trimise curtii, Benyatov sustine ca intr-o dimineata a fost scos din camera sa de la hotelul Hilton din Bucuresti si inchis intr-o celula de arest alaturi de "doi dealeri de heroina si un hot recidivist". Ulterior, Benyatov a fost eliberat din inchisoare si plasat in arest la domiciliu in Bucuresti.Dupa noua ani de proceduri juridice, Vadim Benyatov a fost demis de Credit Suisse in anul 2015, dupa condamnarea sa de catre Inalta Curte de Casatie si Justitie (ICCJ) din Romania. In prezent, Benyatov traieste in Los Angeles, dupa ce a fugit din Europa in 2015, atunci cand a fost emis un mandat european de arest pe numele sau.Vadim Benyatov a dat in judecata Credit Suisse sustinand ca banca nu a venit in ajutorul sau in timpul procedurilor legale din Romania. De asemenea, Benyatov sustine ca in urma condamnarii sale in Romana nu poate obtine o autorizatie necesara pentru a lucra din partea organismului de supervizare a pietelor financiare americane (Securities and Exchange Commission-SEC) sau a celui din Marea Britanie (Financial Conduct Authority)."Nu pot sa lucrez. Oricine da o cautare pe internet cu numele meu poate vedea ca am fost condamnat in Romania si ca nu am efectuat aceasta condamnare. Din cand in cand numele meu face valuri in Romania. Sunt, de asemenea, obligat sa declar orice condamnari atunci cand aplic pentru un loc de munca. Nu pot sa devin nici macar sofer la Uber, avand in vedere cazierul meu, darmite sa lucrez ca profesionist in finante, pozitie pentru care este nevoie de aprobarea SCE sau FCA", sustine Benyatov in documentele depuse la tribunalul londonez.In replica, Credit Suisse sustine ca a avut grija in mod adecvat de Vadim Benyatov, platindu-i avocati si continuand sa ii plateasca salariul, in pofida faptului ca era in inchisoare. Banca elvetiana apreciaza ca solicitarile de despagubiri formulate de Benyatov sunt lipsite de fundament, adaugand ca va continua sa se apere in justitie.In luna ianuarie 2015, fostii ministri Codrut Seres si Zsolt Nagy au fost condamnati definitiv de Inalta Curte de Casatie si Justitie (ICCJ) in dosarul privatizarilor strategice. In acelasi dosar, consultantul international Vadim Benyatov a fost condamnat la 4,6 ani inchisoare pentru spionaj.In martie 2009, procurorii DIICOT i-au trimis in judecata pe fostii ministri Codrut Seres si Zsolt Nagy, acuzati de aderare la un grup infractional organizat cu caracter transnational si tradare prin transmitere de secrete.Acuzatiile se refera la privatizarea SC Electrica Muntenia Sud SA, vanzarea unui pachet de 8% din actiunile Petrom, procese de privatizare/restructurare a SC Romaero SA Bucuresti si SC Avioane SA Craiova, aflate in portofoliul Ministerului Economiei, consultanta in vederea privatizarii SN Radiocomunicatii SA.