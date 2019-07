Dati credit visului vostru!

Sa zicem ca va doriti enorm sa investiti in ceva anume! Prima conditie de care trebuie sa tineti cont, daca vreti reusita planului propus, este sa credeti in visul vostru. Dupa ce l-ati asternut pe hartie, ca o dorinta pe care o impartasiti universului si care, din acel moment devine laitmotivul existentei voastre, veti avea acel imbold omenesc de a comunica cu cei din jur.Rapid si intr-un mod deloc placut o sa descoperiti ca multi 'prieteni' se transforma in hoti de vise. Cei mai multi vor incerca sa va dea cat mai multe argumente contra, cativa va vor spune ca ideea este buna, dar ca exista posibilitatea sa se intample alte lucruri neprevazute si sa va impotmoliti si, putini, dar extrem de putini, va vor incuraja in demersul curajos.Daca aveti, insa, taria de a va urma instinctul, veti vedea ca, de cele mai multe ori, singurul mare obstacol real in calea fericirii voastre, este lipsa banilor pe care sa-i investiti la momentul oportun, pentru a va putea duce planul la capat.Este si acesta unul dintre motivele reale pentru care acum 5.000 ani a aparut creditul care azi va permite sa accesati viata pe care ati visat-o, sa achizitionati casa mult indragita, masina pe care ati dorit-o sau afacerea la care v-ati gandit.Activitatea bancara a demarat in a doua jumatate a mileniului 3 i.Hr, in Mesopotamia. Inca de atunci oamenii au visat, au sperat si au avut curaj sa actioneze, desi comertul era limitat, iar templul era centrul activitatii economice si comerciale. In Babilon s-au gasit atestari despre 2000 persoane care depozitau aur si erau obligate sa plateasca a sasea parte din totalul aurului depozitat.Se cunoaste si ca atat palatul, cat si templul, erau locurile in care se acordau imprumuturi, de obicei in seminte care trebuiau returnate in timpul recoltei. Aceste intelegeri sociale au fost pastrate sub forma tablitelor de lut, cu intelegerea platii unei dobanzi.Dupa cum stiti, creditul reprezinta relatia baneasca intre o persoana fizica sau juridica, numita creditor, care acorda unei alte persoane, numita debitor, un imprumut in bani, in general cu o dobanda stabilita in functie de riscul pe care si-l asuma creditorul sau de reputatia debitorului.Ca in orice business, toata lumea trebuie sa castige ceva, sa aiba un avantaj. Creditorul se va folosi de capitalul existent conform planului bine structurat si gandit, iar debitorul va avea resursele cu care sa isi atinga scopurile.De cativa ani buni, cei ce fac intermedierea si garanteaza o mai buna relatie contractuala intre creditori si debitori sunt brokerii de credite -Mai exact, brokerul ofera intreaga consultanta, se ocupa de actele necesare obtinerii unui credit si sustine dosarul in fata comisiei bancare. Si toate acestea fara costuri pentru client, deoarece brokerul este platit, prin comision, de catre banca (aceasta cedand brokerului o parte din profitul ei pentru clientul nou adus in portofoliu).In afara de avantajul de a beneficia, intr-un singur loc si in acelasi timp, de toate ofertele bancilor, apeland la un broker va puteti face o imagine mult mai corecta cu privire la conditiile de creditare existente, alegand astfel cea mai buna oferta. Kiwi Finance este brokerul care de 15 ani face diferenta pe piata acordarii de credite, reusind sa ocupe cea mai inalta pozitie in topul brokerilor de prestigiu.La intrebarea mai demult adresata CEO Kiwi Finance, doamna Anca Bidian: "Cum va intelegeti cu titlul de 'primul broker de credite' din Romania?", domnia sa a raspuns ca e foarte mandra de acest titlu si atenta ca in fiecare zi sa depaseasca atat standardele de calitate, cat si asteptarile. "Pentru ca de multe ori nu e suficient sa fii primul, trebuie sa fii si cel mai bun."