Anca Bidian, CEO Kiwi Finance: Populatia sta pe o avere latenta, printre cele mai mari din Europa, fara sa o valorifice

Putem face o comparatie intre mentalitatea din tara si cea din afara, cand vine vorba despre termenul de "casa/acasa"?

Dar la apetitul pentru credite pe termen lung?

De ce ar trebui sa aleaga romanii un broker de credite in loc sa mearga pe cont propriu, cand se pregatesc sa aleaga o locuinta?

Ce estimari aveti pana la sfarsitul acestui an, in ceea ce priveste creditarea?

Iar asta se datoreaza istoriei recente prin care a trecut poporul nostru: dupa caderea comunismului, apartamentele au devenit foarte usor de cumparat si romanii nu au stat pe ganduri.Insa un lucru nu am invatat: sa valorificam aceste active pe care le avem, explica"Este foarte bine sa avem simtul proprietatii. Ceea ce inca ne lipseste este insa cultura ca proprietatea vine si cu obligatii, nu numai cu drepturi. Si ca proprietatea este un activ, iar daca nu invatam sa-l folosim aproape ca il avem degeaba", spune managerul."Cele mai multe proprietati au fost cumparate la inceputul anilor '90 si proveneau din fondul locativ de stat. In perioada 1990-1995 inflatia ajunsese la 2-300% pe an in timp ce preturile locuintelor au ramas neindexate.Ce a insemnat acest lucru? Au fost ani in care fiecare isi putea cumpara apartamentul in care locuia la pretul unui pachet de tigari sau al catorva paini.Faptul ca avem cei mai multi proprietari nu este deloc un lucru rau, ceea ce este insa discutabil este imobilitatea sociala si profesionala a populatiei. Astfel perpetuam o alta anomalie, aceea in care", spune ea.Generatiile care s-au trezit peste noapte proprietari au valorizat si au transmis la randul lor copiilor lor ca este valoros, aspirational si reprezinta masura succesului in viata sa sa ai o casa. Si, daca se poate, achitata "cu banii jos".Aceste generatii au ajuns acum la 40-50 de ani, si-au facut casele mult visate si constata ca pentru copiii lor nu mai este valoros sa ai o casa din ce in ce mai mare sau mai complicata, ci important este sa fie accesibila si usor de intretinut."Si sunt calcule foarte precise de facut ca, atunci cand poti sa o iei pe credit (locuinta - n.red), este mult mai bine decat sa o platesti cu toti banii, chiar daca ii ai", spune Anca Bidian."Sunt perioade diferite si cicluri diferite de maturizare a pietei. In acelasi timp generatia seniorilor nu are, din pacate, cultura de valorificare a activelor imobiliare pentru o calitate a vietii. Cand vorbim de generatiile de pensionari, avem cateva avantaje nete fata de alte tari, pe care, din pacate, nu le valorificam.Acestea sunt generatiile care sunt(fara ipoteci) pe locuinte si au, atat downgrade desaucat sisauIn opinia mea", puncteaza CEO-ul Kiwi Finance.La finalul anului trecut s-a eliminat legislativ si interdictia de a cumpara mai multe proprietati cu TVA de 5%. Eliminarea acestei restrictii de la 1 ianuarie 2019 a dus la revigorarea vanzarilor de garsoniere si apartamente care au sub 120mp si a caror valoare totala (locuinta + teren) nu depaseste 450.000 lei.Tot pentru un impact pozitiv in domeniul imobiliar a fost eliminata din Codul Fiscal limitarea suprafetei de teren pe care este construita locuinta (pana la 31.12.2018 fiind de maximum 250mp), astfel incat acum suprafata de teren pe care este construita locuinta poate fi oricat de mare.Aceste modificari sunt mai mult decat binevenite, daca tinem cont ca, asa cum reiese din datele pietei rezidentiale, pentru locuintele cu o suprafata de max 120 mp, 71% dintre cereri au valoarea sub 450.000 lei."Sunt deja 6-7 ani de cand cererea solvabila este in crestere continua. Ultimele modificari au fost binevenite, in opinia mea, pentru ca au pastrat un raport echilibrat al preturilor din piata imobiliara si am evitat astfel o incalzire a pietei, pe care sunt convinsa ca nu si-o doreste nimeni", spuneSunt foarte multe nuante aici, pentru ca nu exista o singura mentalitate, nici in tara nici in afara. In afara avem culturi diferite, din Scandinavia pana in Spania nu exista "o mentalitate", apoi in Romania nu avem aceeasi mentalitate in Cluj si in Faurei. Ceea ce este un lucru cert este ca "acasa" este pentru toata lumea acelasi lucru indiferent de cultura.In alte tari, care nu au trecut prin experimentul comunist etatist si falimentar, creditul pe orice termen este modul lor de trai. Se nasc cu el, invata sa-l gestioneze si il lasa mostenire.Da,si nu este absolut nimic rau in asta. In aceste societati creditul este aproape o necesitate, deci nu putem vorbi de apetit sau lipsa lui.Brokerul de credite prezinta transparent comparatii intre ofertele din piata al acel moment, apoi gaseste produsul care se potriveste exact profilului si nevoii clientului respectiv si nu invers.Este ca atunci cand mergi mai intai la medic si nu direct la farmacie sa cumperi ce crezi ca te-ar face bine. Un credit ipotecar este un produs sofisticat daca vrei sa ai confortul ca ai ales ce e mai bun si nu platesti in plus degeaba sau nu ai niste restrictii inutile.Cred ca pana la finalul anului vom vedea o crestere fata de anul trecut si in primul semestru al anului viitor ma astept la o crestere pe numarul de trazactii pe immobile noi.Cele mai multe proiecte au termen de finalizare sfarsit 2019 si primul semestru 2020, sunt proprietati cu rezervari sau antecontracte facute care se vor finaliza intr-un ritm relative concentrat in prima parte a anului viitor.