Peste un sfert din tinerii intre 18 si 25 de ani se pregatesc sa se inhame la un credit ipotecar in urmatorul an (studiu)

Astfel, 13% dintre tinerii romani cu varste intre 18 si 25 de ani au, in prezent, o ipoteca, in timp ce procentul celor care iau in calcul un credit ipotecar in urmatorul an se dubleaza (26%).Femeile au o inclinatie mai mare spre achizitionarea unei locuinte si 15% dintre respondente au deja un astfel de imprumut, fata de unul din 10 barbati.Aceste date reies din cea mai recenta cercetare Ipsos MORI realizata la comanda grupului britanic International Personal Finance (IPF), care opereaza Provident Financial Romania, in sase tari europene in care este prezent, precum si in Mexic.Potrivit aceluiasi studiu, 54% dintre romanii cu varste intre 18 si 25 de ani considera ca au o situatie financiara mai buna decat cea a parintilor sau tutorilor, in timp ce doar 15% cred ca au o situatie mai slaba. Aceste procente plaseaza romanii drept cei mai optimisti din acest punct de vedere, in comparatie, de exemplu, cu Ungaria (33%) si Spania (32%).Cu toate acestea, tot tinerii romani (40%) spun ca aveau o situatie financiara mai buna in urma cu 12 luni si sunt in fruntea clasamentului european si la acest capitol.In acelasi timp, un sfert dintre tinerii romani (27%) admit ca au in prezent o situatie financiara mai buna decat cu un an in urma, usor mai multi decat cei din Ungaria (25%) si Spania (23%), dar mult mai putini decat tinerii din Cehia - 33%.Generatia Z priveste viitorul cu optimism si 7 tineri romani din 10 (68%) cred ca situatia lor financiara va fi mai buna in urmatoarele 12 luni. Tinerii nostri sunt, de altfel, la acelasi nivel de optimism cu tinerii din Lituania si Cehia.Doar 8% dintre respondentii romani considera ca urmeaza o situatie financiara mai dificila.Optimismul se reflecta si in incredere: nu mai putin de 77% dintre romanii cu varste intre 18 si 25 de ani cred in capacitatea lor de a-si gestiona finantele personale. Vecinii din Ungaria sunt mai putin increzatori in abilitatea de a-si gestiona finantele - doar jumatate dintre respondenti cred ca au aceasta capacitate (51%).Increderea este data si de perceptia privind educatia: 63% dintre respondentii romani sustin ca au beneficiat de educatie formala sau training-uri despre cum sa isi gestioneze finantele personale.In plus, 80% dintre acestia considera ca educatia primita i-a pregatit suficient de bine pentru a isi gestiona finantele proprii, mai multi decat spaniolii (69%), dar mai putini decat polonezii (85%) si mexicanii (82%).Atunci cand aleg un loc de munca, 69% dintre respondentii romani cred ca aspectele financiare si perspectiva unei cariere sunt cele mai importante.Pe locurile urmatoare sunt satisfactia personala si echilibrul job/ timp liber (ambele cu 58%), in timp ce 29% dintre ei isi aleg locul de munca in functie de impactul pe care viitorul angajator il are in societate.