Fondul de garantare sustine amanarea ratelor la Prima Casa

FNGCIMM incurajeaza finantatorii parteneri sa acorde facilitati de amanare la plata a ratelor pe o perioada de 1-3 luni, pentru a veni in sprijinul beneficiarilor vulnerabili in aceasta perioada.Masura este menita sa preintampine inregistrarea de restante la plata ratelor scadente din creditele garantate in cadrul Programului Prima casa si sa conduca la evitarea executarii garantiilor.Finantatorii parteneri sunt invitati sa dea dovada de flexibilitate in relatia cu beneficiarii Programului Prima Casa oferindu-le solutii de rescadentare a ratelor din credit, amanare la plata sau suspendarea platii ratelor, cu oferirea de perioade de gratie de pana la 3 luni.In contrapartida,Precizam ca sunt in lucru masuri extinse de restructurare a creditelor de tip Prima casa si sunt analizate posibile interventii legislative efectuate asupra HG 717/2009 si legislatiei tertiare incidente programului.De asemenea, se fac eforturi la nivel institutional pentru identificarea si implementarea masurilor menite sa preintampine executarea garantiilor acordate in cadrul Programului Prima Casa.In cazul in care perioada de valabilitate a garantiilor este inferioara limitei maxime de 360 de luni, amanarea la plata a ratelor se poate implementa fara modificari legislative si fara a fi necesara incheierea unui act aditional la contractul de garantare.In ceea ce priveste prelungirea valabilitatii garantiilor acordate in favoarea intreprinderilor mici si mijlocii peste scadenta finala a creditului garantat, aceasta se va modifica de la 30 zile la 90 zile, fara percepere de comision de garantare pentru intreprinderile mici si mijlocii.Intervalul de referinta cuprinde o perioada de 60 de zile calendaristice incepand cu data de 17.03.2020 pana la data de 16.05.2020, perioada de prelungire tehnica fiind acordata tuturor finantatorilor cu care sunt semnate conventii de finantare-garantare.Garantiile ce fac obiectul prelungirii tehnice sunt garantii emise de FNGCIMM SA IFN din surse proprii, in favoarea bancilor finantatoare, a caror perioada de valabilitate expira in intervalul de referinta 17.03.-16.05.2020. Pentru perioada de prelungire tehnica, FNGCIMM SA IFN nu percepe comision de garantare.De asemenea, termenul de transmitere a documentelor necesare completarii dosarelor cererilor de plata se prelungeste de la 60 zile calendaristice la 120 zile calendaristice, pentru toate cererile de plata inregistrate la Fond pana la data de referinta si/sau intrate in intervalul de referinta.