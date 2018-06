Analistii financiari estimeaza ca ROBOR va ajunge la 3,45% in urmatoarele 12 luni

"Ratele de dobanda sunt corelate cu inflatia. Prin urmare o majorare a inflatiei conduce la o majorare a ratelor de dobanda. Intr-o economie ratele de dobanda trebuie sa fie real-pozitive. Acum, in Romania, inca sunt real-negative.E adevarat, la nivel international dobanzile sunt real-negative.Insa deja am avut doua mariri anul acesta pe dolar si mai urmeaza inca doua, conform FED. Prin urmare, orice majorare de dobanda externa va conduce si la o majorare de dobanda interna.Asociatia CFA Romania deruleaza lunar un sondaj cu privire la variabilele macroeconomice si ale pietelor financiare.Estimarile pentru urmatoarele 12 luni pentru ROBOR sunt 3,45%, iar la titlurile de stat cu scadenta la 5 ani, la 5%", a subliniat Adrian Codirlasu.Acesta afirma ca deja anticipatiile de inflatie sunt descrescatoare si prin urmare este de asteptat ca odata de inflatia se reduce si anticipatiile de inflatie se reduc, cresterea dobanzilor sa incetineasca.Potrivit sursei citate, nivelul inflatiei este peste tinta BNR, iar banca centrala trebuie sa duca inflatia in cadrul tintei si din acest motiv ne putem astepta inca la majorari ale dobanzii cheie.In ceea ce priveste evolutia cursului valutar, presedintele CFA Romania a afirmat ca acesta este strans corelat cu dobanda. De asemenea, la nivel international situatia nu este foarte buna, o serie de piete emergente mari au probleme, ceea ce creeaza aversiune la risc la nivel global, Romania fiind si ea afectata.