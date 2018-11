Romania, in an centenar: Un sfert dintre romani se imprumuta pentru a-si plati facturile si o treime ar vrea sa emigreze

raport

Raportul de specialitate releva, totodata, ca 59% dintre romani fac economii in fiecare luna, valoarea medie a economiilor lunare fiind de 480 lei (104 de euro).Din totalul celor care pun bani deoparte 65% sunt barbati. Motivele pentru care romanii economisesc sunt: cheltuielile neprevazute (75%), vacantele (42%) sau pentru o viitoare achizitie imobiliara (13%).In acest context, Romania se claseaza pe penultimul lor din Europa la valoarea sumelor economisite, in timp ce Elvetia este in frunte, cu o medie de 590 euro economisiti lunar.In schimb, Romania este in topul clasamentului (locul 2) atunci cand vine vorba despre numarul persoanelor care si-au exprimat deschiderea catre emigrare, cu un procent de 32% din total.Doar Ungaria depaseste Romania, inregistrand un procent de 35% din populatie care isi doreste sa emigreze in viitorul apropiat. Aceste procente sunt duble fata de media Europei, de 18 procente.In acelasi timp, 26% dintre respondenti au afirmat ca, in ultimele 6 luni, au apelat la imprumuturi pentru a-si plati facturile. Sursele imprumuturilor au fost prietenii (42%), familia (37%) sau banca (30%) . Raportul arata ca 35% dintre cei care se imprumuta pentru plata facturilor au in intretinere cel putin un copil sub 18 ani.Pe de alta parte, din ce in ce mai multi romani isi dau seama de importanta educatiei financiare. Astfel, din sondaj reiese faptul ca 85% dintre parintii respondenti isi invata copiii despre gestionarea eficienta a banilor, iar 77% dintre acestia isi doresc ca scoala sa se implice mai mult in educatia financiara a copiilor.Pentru realizarea Raportului European al Platilor Consumatorilor au fost analizate raspunsurile a 24.398 de respondenti din 24 de tari din Europa (Austria, Belgia, Cehia, Danemarca, Elvetia, Estonia, Finlanda, Franta, Germania, Marea Britanie, Irlanda, Italia, Letonia, Lituania, Olanda, Norvegia, Polonia, Portugalia, Romania, Slovenia, Spania, Suedia si Ungaria).In Romania au fost intervievate 1.007 persoane cu varste intre 18 si 65 de ani. Esantionul a fost format din 51% femei si 49% barbati, iar studiul s-a desfasurat in septembrie 2018.Noua editie a Raportului European al Platilor Consumatorilor a fost prezentat de Intrum Romania, parte a Intrum Grup, activ pe piata de credit management si colectare de creante.