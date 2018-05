Cum sa obtii un credit de nevoi personale

Job

Salariu

Istoricul bancar

De cele mai multe ori, acesta este solutia noastra salvatoare. Totusi, sa nu uitam ca exista o serie de factori care influenteaza procesul de acordare a creditelor.De ce anume trebuie sa tinem cont?In primul rand, trebuie sa vorbim despre mentinerea unui job stabil. Acesta reprezinta un criteriu decisiv pentru acordarea unui credit de nevoi personale. De ce? Pentru ca institutiile financiare isi doresc sa vada stabilitate. Avand aceasta stabilitate, tu poti asigura plata lunara a ratelor. In lipsa unui job stabil, iti va fi imposibil sa accesezi finantare, indiferent de institutia pe care o alegi.Pentru a-ti asigura job-ul, trebuie sa devii un angajat de baza al companiei, asta daca nu esti deja. Sarcinile tale trebuie duse la bun sfarsit atat din punct de vedere al cantitatii, cat si al calitatii.Munca superficiala nu va fi apreciata de seful tau, chiar daca indeplineste normele cantitative. Arata implicare si dorinta de afirmare, iar job-ul tau nu va fi niciodata in pericol.Salariul reprezinta si el un criteriu important atunci cand vine vorba despre suma pe care doresti sa o imprumuti. Daca iti doresti un credit de nevoi personale mai generos, va trebui sa figurezi cu un salariu pe masura.In cazul in care planuiesti sa faci un credit important in viitor, pentru un plan pe termen lung, ia in calcul o discutie cu seful tau in care sa abordezi problema unei mariri.Sigur, acest lucru se aplica in cazul in care ai vechime. Astfel, poti pune problema loialitatii de care ai dat dovada fata de compania pentru care lucrezi si de contributiile tale importante in desfasurarea activitatilor din cadrul acesteia.Arata ca esti increzator si ca te bazezi pe cifre atunci cand aduci in discutie randamentul tau. Foloseste-te de rapoarte si de rezultate elocvente, iar sansele tale vor creste semnificativ.Nu uita: trebuie sa alegi un moment potrivit. Daca seful tau are o dispozitie proasta si e incarcat cu multe sarcini obositoare, ar trebui sa mai astepti. Momentul ales are potentialul de a influenta intreaga discutie.Trecutul ne urmareste peste tot, pana si atunci cand vorbim despre un simplu credit de nevoi personale. De ce? Pentru ca istoricul platilor noastre reflecta corectitudinea de care dam dovada atunci cand trebuie sa platim creditele pe care ni le-am asumat.In cazul in care ai facut un credit de nevoi personale si ai intarziat foarte mult cu rambursarea, aceste detalii vor figura in Biroul de Credit.Toate institutiile financiare la care aplici pentru un imprumut vor avea acces la acea baza de date. Daca figurezi cu un istoric negativ, scorul tau de credit va fi unul nefavorabil, iar sansele pentru a-l obtine vor fi aproape nule.Exista institutii care iti pot oferi un credit de nevoi personale chiar daca figurezi in Biroul de Credit, dar acelea se pot numara pe degete.Ce e de facut? Ei bine, trebuie sa te asiguri ca iti permiti sa platesti un credit de nevoi personale atunci cand aplici pentru el. Nu te inhama la alte datorii si plateste-ti ratele la timp de fiecare data.Calculele facute de institutii atunci cand se pune problema acordarii unui imprumut sunt menite sa iti ofere o solutie optima pentru ca tu sa poti plati ratele si sa te poti descurca cu restul cheltuielilor lunare.Un credit de nevoi personale reprezinta o adevarata solutie salvatoare, dar trebuie sa fii sigur ca indeplinesti conditiile necesare. Pastreaza un job stabil cu un salariu bun si plateste-ti intotdeauna ratele la timp. In acest fel, nimic nu iti va sta in cale.