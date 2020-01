Afla care sunt afacerile viitorului

Tot mai multi oameni se orienteaza spre un stil de viata mai sanatos. Cu siguranta ai cel putin o cunostinta care a renuntat la mancarea de tip fast food, asa ca acum este momentul perfect sa iti extinzi afacerea pe aceasta nisa. In Statele Unite, si nu numai, a aparut deja principiul de fast food sanatos: mancare pregatita rapid, dar bogata in nutrienti. Fie ca ai o rulota sau un restaurant, asigura-te ca din meniul tau nu lipsesc salatele si produsele cu cat mai putine calorii. Poti apela oricand la un credit imm pentru a-ti upgrada afacerea. Nu trebuie sa lasi niciodata noile oportunitati sa-ti scape.Tot la capitolul "stil de viata sanatos" te poti orienta spre deschiderea unui studio de yoga si meditatie sau a unui SPA. Afacerea ta trebuie sa fie raspunsul pentru o problema, iar in ziua de azi combaterea stresului si ingrijirea tenului reprezinta preocupari frecvente ale oamenilor.Daca esti expert intr-un domeniu, trebuie sa le impartasesti si altora din cunostintele tale. Cele mai bune metode sunt si vor fi mult timp de-acum incolo site-urile, retelele de socializare sau aplicatiile mobile. Un exemplu de afacere mutata in online este aceea de design interior virtual. In functie de cerinte, le poti crea clientilor tai schite si le poti oferi consultanta prin intermediul unui laptop, fara a te deplasa in locul pe care vor sa-l amenajeze.Foarte populare in ultimii ani au devenit cursurile online, dar si aplicatiile mobile cu programe de fitness si diete. Orice idee noua merita testata.Folosirea dronelor a devenit tot mai populara si se estimeaza ca pana la sfarsitul lui 2020 afacerile cu astfel de dispozitive vor ajunge sa valoreze peste 100 de miliarde de euro. Exista o multime de modele, la preturi mai mari sau mai mici, dar foarte mult accent se pune si pe utilizarea dronelor. Acestea sunt folosite la activitati de cautare si salvare, ca dispozitive de securitate, dar si in agricultura.O investitie de perspectiva este si cea in industria de masini electrice si afacerile adiacente. Unele tari deja intampina probleme cu statiile de incarcare a bateriilor. Deschiderea unei astfel de statii sau a unui garaj pentru masini electrice s-ar putea dovedi un adevarat succes in anii ce urmeaza.Acestea sunt doar cateva dintre domeniile spre care te-ai putea orienta, daca vrei sa incepi o noua afacere. Speram ca ideile prezentate in articol sa iti fie de folos.