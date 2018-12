Credite pentru IMM cu garantie de 50%, in urma unui acord incheiat de UniCredit cu Fondul European de Investitii

Pe baza unui acord incheiat intre UniCredit si Fondul European pentru Investitii, ca parte a programului Uniunii Europene pentru Competitivitatea Intreprinderilor Mici si Mijlocii (COSME, 2014 -2020), aceste finantari sunt posibile prin garantia oferita de COSME si Fondul European pentru Investitii Strategice (EFSI) infiintat in cadrul Planului de investitii pentru Europa.Parteneriatul presupune emiterea de catre Fondul European de Investitii a garantiei COSME pentru UniCredit Bank, atasata creditelor pentru cheltuieli curente cu rambursari la termen. Acestea pot avea valori cuprinse intre 277.000 lei si 1.500.000 lei si sunt disponibile pentru solicitantii (companii mici si mijlocii cu o cifra de afaceri cuprinsa intre 200.000 euro si cinci milioane euro) care intrunesc conditiile de eligibilitate aferente.Scopul EFSI este de a sprijini finantarea si implementarea investitiilor productive in Uniunea Europeana si de a asigura accesul sporit la finantare.Programul COSME pune la dispozitia IMM un instrument financiar cu scopul de a diminua dificultatile intampinate de intreprinderi atunci cand acceseaza o finantare, ca parte a strategiei Europa 2020, ce are ca obiectiv sustinerea unei cresteri economice sustenabile, inteligente si durabile."Intreprinderile mici si mijlocii sunt un adevarat motor al economiei si au nevoie de sustinere pentru a se dezvolta. Accesarea cu usurinta a instrumentelor financiare este un factor critic in acest sens, care poate face diferenta intre stagnare si crestere. De aceea, prin creditele cu garantie de 50%, UniCredit isi doreste sa ajute antreprenorii sa investeasca in cresterea sustenabila a afacerii lor si in crearea de locuri de munca pe piata locala. Afacerile care vor accesa acest tip de credit se vor bucura de 0 comision de garantie si 0 garantii cu acoperire materiala", a declarat Septimiu Postelnicu, vicepresedinte executiv, Divizia Retail in cadrul UniCredit Bank.UniCredit Bank este parte a UniCredit, banca comerciala paneuropeana cu un sistem integrat de servicii de banking Corporate si de Investitii, oferind bazei de 26 milioane de clienti o retea unica vest, central si est-europeana. Grupul este prezent in Romania prin: UniCredit Bank, UniCredit Consumer Financing, UniCredit Leasing Corporation, UniCredit Insurance Broker, UniCredit Leasing Fleet Management si UniCredit Business Integrated Solutions.