Fondul de garantare a redus comisionul pentru creditele luate prin START-up Nation

FNGCIMM s-a pozitionat in campania 2017-2018 ca principal sustinator al start-up-urilor declarate eligibile si care au solicitat creditul punte, obligatiile de rambursare fiind garantate de catre FNGCIMM in proportie de maxim 80%.Incepand cu data de 25 iulie 2019, ca urmare a dinamicii pozitive a rezultatelor inregistrate in activitatea de garantare a creditelor acordate in cadrul Programului Start-up Nation si eficientizarii unor mecanisme interne ale societatii, FNGCIMM a redus comisionul de garantare pana la 1,95% din valoarea creditului."Reducerea costurilor de finantare reprezinta unul dintre importantele deziderate ale IMM-urilor in accesarea surselor de finantare. Asadar, am reevaluat riscul asociat acordarii garantiilor in cadrul Programului START-up Nation si, pentru a oferi un raspuns adecvat cerintelor specifice ale partenerilor nostri, am ajustat costurile practicate tocmai pentru a crea premisele unei facilitari a accesului la creditare. "a declarat Gheorghe Lapadat-Director general FNGCIMMComisionul se va aplica garantiilor noi emise in favoarea beneficiarilor Programului Start -up Nation, inclusiv celor care au situatii financiare incheiate, cu conditia ca la data solicitarii creditului garantat sa aiba o vechime mai mica de 36 de luni de la data infiintarii.Comisionul de garantare este o cheltuiala eligibila, care poate fi decontata din ajutorul financiar nerambursabil acordat in cadrul programului Start Up Nation.Pentru prima etapa a Programului Start-up Nation, FNGCIMM a fost un partener activ pentru circa 5100 de antreprenori aflati la inceput de drum, garantand credite de aproape 1 miliard de lei.