Fondul National de Garantare a Creditelor pentru IMM-uri preia din riscurile firmelor

In aceste conditii, Fondul National de Garantare a Creditelor pentru IMM-uri (FNGCIMM), in conformitate cu misiunea sa si cu mandatul acordat, va sustine in totalitate masurile Guvernului Romaniei ce au ca scop sprijinirea mediului de afaceri.FNGCIMM poate acorda sprijin companiilor si sectorului financiar prin preluarea partiala a riscurilor de credit, facilitand in acest fel accesul la finantare in conditii si la costuri cat mai avantajoase.Finantarea investitiilor sau a activitatii curente a IMM-urilor, pe perioade scurte, medii sau lungi, se poate face solicitand bancilor partenere accesarea garantiilor financiare oferite de FNGCIMM.Procesul de acordare va fi simplu si rapid, pe baza aceleiasi documentatii solicitate la acordarea creditului, fara alte deplasari sau costuri suplimentare."Garantiile financiare sunt instrumente anticiclice intens utilizate in atenuarea socurilor economice asupra mediului antreprenorial, cu efecte semnificative in perioadele de criza si post-criza, iar din aceasta perspectiva, ii asiguram pe toti beneficiarii si partenerii nostri ca FNGCIMM ofera un parteneriat solid pentru continuarea activitatii companiilor.Transmitem acelasi mesaj de sustinere si pentru clientii nostri, care au achizitionat Prima Casa, Prima Masina sau au accesat programul guvernamental, Investeste in tine", a declarat Dumitru Nancu, director general FNGCIMM.Cu o vasta experienta acumulata in cei 18 ani de activitate, FNGCIMM este un partener activ al autoritatilor, in identificarea si operationalizarea altor masuri economice destinate sustinerii intreprinzatorilor, in aceasta perioada dificila.Institutional, dispune de capacitatea de analiza pentru a acorda garantii beneficiarilor care activeaza in diferite sectoare economice, are capacitatea tehnica (norme/proceduri interne, sistem informatic) si capacitatea organizatorica (personal specializat si cu experienta, retea nationala de unitati teritoriale) pentru intensificarea activitatilor de finantare-garantare in baza conventiilor de lucru semnate cu peste 25 de institutii finantatoare si sub supravegherea prudentiala a BNR.