Bani cu imprumut - Cum a schimbat tehnologia modul in care iesi dintr-o urgenta financiara

Nu demult, pana sa isi intre in drepturi computerele, smartphone-urile, internetul, banii se imprumtau de la rude, cunostinte si foarte adesea de la vecini. Bateai la usa lui, ii spuneai pentru ce ai nevoie de bani, ii lasai un moment de ragaz, in cazul in care era nevoie sa se consulte cu partenerul de viata si apoi primeai un raspuns.Astazi un imprumut are loc exclusiv online, din fata calculatorului. Stii sigur pe ce suma te bazezi, primesti banii in aceeasi zi in contul tau bancar.Daca vrei sa stii cum poti obtine un credit nebancar , acceseaza site-ul Viaconto si realizeaza o simulare. Spune cati bani ai nevoie, cand ii poti returna si afla suma exacta pe care o vei avea de rambursat.Un IFN iti pune asadar la dispozitie posibilitatea de a solicita un imprumut, fara sa pleci din locul in care te afli. Simpla conexiune la internet este tot ce ai nevoie. Prin urmare, nu trebuie sa te ridici din fata laptopului. Iei o pauza de 5 minute de la treaba pe care o ai de facut si soliciti suma de bani de care ai nevoie.Trimiti o poza cu buletinul si un extras de cont care sa ateste ca ai un venit lunar si asta-i tot! Nu ai ai nevoie de niciun alt act, nu trebuie sa vorbesti cu un operator, sa astepti zile intregi o aprobare.Nu dai explicatii vreunui prieten pentru ce ai nevoie de bani, nu faci drumuri, nu pierzi timp. Simplu, nu-i asa?Astazi avem serviciul de internet banking care ne ofera o imagine clara asupra banilor din contul bancar. Stii cati bani mai ai in cont, care au fost ultimele tranzactii facute, platesti cu telefonul facturile utilitatilor casei tale sau primesti rapid banii de care ai nevoie.Un IFN (Viaconto) iti transfera suma solicitata direct in contul tau bancar. Serviciul de internet banking te notifica ca i-ai primit si astfel te poti folosi imediat de ei.Un IFN iti ofera bani pentru ca tu sa iesi dintr-o situatie de urgenta financiara, asadar o cheltuiala neprevazuta din acea luna, ca de exemplu extractia unei masele de minte sau repararea masinii. O cheltuiala intre 100 lei si 1500 lei se incadreaza pentru a fi solicitata unui IFN.Trebuie sa tii cont ca, daca este prima data cand soliciti, ai voie sa imprumuti o suma mai mica. Ulterior, dupa ce devii client, ai returnat de fiecare data banii la timp, asadar fara intarzieri, devii eligibil si pentru imprumutul unei sume de 1500 lei.S-a intamplat sa ramai fara bani? Un credit rapid online te salveaza din impas si banii ii restitui cand iti intra salariul (o vei face prin transfer bancar, deci fara drumuri si energie consumata).Vremea imprumuturilor de la vecini a apus. Ca sa iti rezolvi urgenta financiara nu mai trebuie sa bati din usa in usa, sa iti suni prietenii sau sa mergi la vreun ghiseu. Totul se rezuma la cateva click-uri. Traim in era vitezei si ne bucuram de facilitatile ei.