Cheltuieli suplimentare in perioada sarbatorilor? Iata 3 trucuri prin care iti poti mari bugetul

Ce poti sa faci intr-o asemenea situatie, daca nu ai suficienti bani? Poti lua in calcul una dintre aceste solutii.Nu este nevoie sa faci un credit de nevoi personale. Desi in acest fel ai putea ontine o suma mai mare de bani, trebuie sa fii salariat si procesul de analiza este de durata.Un imprumut rapid e o solutie mult mai buna pentru a mari bugetul necesar pentru sarbatori. Il poti lua chiar si fara adeverinta de salariu, iar aprobarea se face rapid si primesti banii in scurt timp.Acest tip de imprumut este oferit in general de catre institutii financiare nebancare, conditiile lor fiind mai flexibile decat ale bancilor.Pentru a fi eligibil, trebuie sa ai minim 18 ani, un buletin sau un alt act de identitate valabil si sa faci o dovada unui venit lunar, indiferent de provenienta acestuia.Nu este nevoie de garantii sau giranti, procedura fiind simpla, iar aprobarea creditului vine in cel mult 24 de ore.Cele mai multe firme te vor ajuta sa obtii acest imprumut chiar daca mai ai si alte datorii sau figurezi ca rau platnic la banci.Totusi, tine cont de faptul ca lipsa garantiilor presupune riscuri mai mari pentru institutia care acorda creditul. Prin urmare si dobanda perceputa este de obicei mai mare ca in cazul unui imprumut la banca.La o casa de amanet, poti obtine pe loc banii de care ai nevoie pentru perioada sarbatorilor si nu este necesar sa ai o sursa de venit. Poti duce la amanet bijuterii din metale pretioase, precum aur, argint sau platina.Chiar daca acestea sunt putin deteriorate, vor fi primite oricum, deoarece in caz ca nu restitui datoria, ele vor putea fi revandute la preturi mult mai bune.O alta solutie ar fi sa amanetezi diferite aparate electronice. In aceste caz conteaza foarte mult numele brandului, modelul, aspectul si functionarea telefonului sau laptopului. Poti duce la amanet foarte multe gadgeturi, inclusiv calculatoare mai vechi, televizoare, aparate foto sau camere video.De asemenea, poti sa amanetezi ceasuri. Daca ai un model scump care este inca perfect functional si fara urme de uzura, vino cu certificatul de autenticitate si cu cel de garantie si s-ar putea sa primesti mai mult decat te astepti.Pentru sumele mai mici poti apela cu incredere la prieteni sau la rude. Mai mult ca sigur nu se vor supara si cineva o sa te si scape de probleme, oferindu-ti imprumut suma de care ai nevoie. Ai grija insa sa stabiliti de comun acord un termen limita pentru restituirea banilor si incearca sa-l respecti.Desi poti sa planifici si sa economisesti bani din timp pentru sarbatori, uneori bugetul tau nu va fi suficient. De aceea, este important sa stii ce solutii exista atunci cand ai nevoie de bani in plus.