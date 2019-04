Ce atitudine au romanii datornici fata de datorii (sondaj)

In ceea ce priveste obiceiurile de cumparare, 88% dintre respondenti au declarat ca nu ar cumpara un obiect de care nu au neaparat nevoie in gospodarie, ci mai degraba ar economisi acesti bani. De asemenea, 4 din 10 romani sunt inclinati sa-si planifice cheltuielile pentru a putea sa cumpere fara ezitari ceea ce isi doresc, din veniturile curente, releva rezultatele studiului Kruk Romania.Referitor la motivele pentru care romanii ar lua un imprumut, 71% dintre persoanele cu datorii si 64% dintre persoanele fara datorii participante la cercetare au declarat ca motivul principal sunt situatiile neprevazute. Un procent de 18% dintre cei cu datorii ar lua un imprumut indiferent de scopul acestuia, in timp ce numai 9% dintre cei fara datorii ar lua un imprumut fara un motiv bine intemeiat, potrivit sursei citate.Intrebati ce ar face cu 1.000 de lei pe care i-ar gasi intr-un parc, 64% dintre respondentii fara datorii au spus ca i-ar preda Politiei, in timp ce numai 54% dintre respondentii persoane cu datorii au dat acelasi raspuns. Intr-o proportie de 10% fata de numai 4% cei fara datorii, respondentii persoane cu datorii au mai spus ca ar folosi acesti bani pentru cheltuieli curente.Cercetarea sociologica 'Obiceiurile financiare ale romanilor' implementata de Kruk Romania la sfarsitul anului trecut, impreuna cu agentia de cercetare de piata iSense Solutions a analizat atitudinea fata de bani si comportamentul financiar al consumatorului roman.Metodologia de cercetare a fost sondaj online, pe un panel reprezentativ la nivel national de aproximativ 900 persoane, din mediul urban si rural, cu o distributie de 600 de respondenti, persoane fara datorii si aproximativ 300 de respondenti, persoane cu datorii.Kruk Romania este membra a Grupului Kruk - companie de management al creantelor din Polonia - infiintata in anul 2007.