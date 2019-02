Orice posibila reevaluare a ROBOR este inutila, afirma Lucian Croitoru pentru Bloomberg

La finele anului trecut, Guvernul de la Bucuresti a stabilit, prin ordonanta 114/2018, impozitarea activelor financiare ale bancilor in cazul unui nivel al ROBOR mai mare de 2%, contributie numita initial de autoritati "taxa pe lacomie". Aceasta taxa a fost introdusa impotriva avertismentelor lansate de investitori si care a dus la o depreciere a leului la un minim istoric.Luni, Darius Valcov, consilierul premierului Viorica Dancila, a declarat ca exista o "modalitate simpla" prin care BNR poate face aceasta taxa inofensiva. Tot ceea ce trebuie sa faca BNR este sa schimbe formula utilizata la calculul ROBOR sau sa elimine pur si simplu ROBOR. Aceasta ar pune capat situatiei in care bancile se imprumuta intre ele la costuri nejustificat de scazute, afirma Darius Valcov.In replica, marti, Lucian Croitoru, consilierul guvernatorului BNR, a declarat ca nu vede niciun motiv pentru modificarea modului in care este calculat ROBOR, apreciind ca actuala metodologie de calcul este in linie cu cele mai bune standard si practici globale si orice posibila reevaluare este"inutila"."Banuiesc ca este vorba de o neintelegere sau de o lipsa de cunoastere la nivel guvernamental cu privire la modul in care functioneaza piata interbancara si cum sunt calculate ratele ", a spus Lucian Croitoru. Acesta a adaugat ca propunerea lui Darius Valcov ar face si mai dificila reconcilierea stabilitatii preturilor cu stabilitatea financiara. "In acest fel s-ar pune si mai multa presiune pe banci", a apreciat Croitoru, citat de Bloomberg.Discutiile dintre BNR si Ministerul de Finante urmeaza sa fie reluate in data de 18 februarie, insa reprezentanti BNR sugereaza sa se renunte la legatura dintre taxa si ROBOR.O posibila solutie ar fi un ROBOR care sa se bazeze pe echivalentul sau in zona euro, sustine economistul Laurian Lungu. Potrivit acestuia, noua versiune a Euribor, care este in lucru in prezent, are mai multi pasi suplimentari in calculul sau. "Din punct de vedere politic, Guvernul cauta o solutie eleganta pentru iesirea din impasul pe care singur l-a creat", a afirmat Laurian Lungu.