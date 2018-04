Vesti proaste pentru romanii cu credite in lei: ROBOR a urcat la cea mai mare valoare din ultimele 4 luni

O valoare similara a acestui indice a fost inregistrata in 14 decembrie 2017.In ceea ce priveste indicele la 6 luni, utilizat in calculul dobanzilor la creditele ipotecare, acesta a crescut pana la 2,46%, de la nivelul de 2,41% inregistrat vineri. De asemenea, ROBOR la noua luni, care reprezinta rata dobanzii platita la creditele in lei atrase de catre bancile comerciale de la alte banci comerciale, a crescut de la 2,48% la 2,52%, iar indicele ROBOR la 12 luni a ajuns luni la 2,57%, de la 2,53%, nivel inregistrat vineri.Conform datelor BNR, la inceputul acestui an, ROBOR se situa la 2,05% in conditiile in care, in perioada similara a anului trecut indicatorul era la 0,87%. Cea mai mare valoare a acestui indicator a fost inregistrata in luna octombrie a anului 2014, respectiv 2,20%.Indicele se stabileste zilnic de BNR ca medie aritmetica a cotatiilor practicate de zece banci selectate de Banca Nationala.Presedintele Asociatiei Analistilor Financiar-Bancari din Romania (AAFBR), Iancu Guda, sustine intr-un articol postat pe blogul sau ca majorarea ROBOR la trei luni pana la 3,5% ar putea duce la cresterea dobanzii medii la creditele in lei pentru companii pana la 6-8%, ceea ce ar cauza majorarea costului de finantare si, prin urmare, un risc in crestere de intrare in insolventa pentru unele firme.Potrivit analizei, cresterea costului de finantare ar trebui sa fie o preocupare pentru majoritatea antreprenorilor in perioada urmatoare, avand in vedere ca vremea dobanzilor mici a trecut.Inflatia anuala inregistrata in luna martie a anului curent a fost de 5%, majorarea preturilor fiind cauzata, atat de oferta, cat si de avansul cererii.Ultimele estimari oficiale ale Bancii Nationale a Romaniei indica o inflatie de 3,5% pentru anul in curs, iar consensul analistilor financiari reflecta asteptari de majorare a dobanzii de politica monetara pana la 3% la finalul anului curent.In acest context, Guda opineaza ca nivelul ROBOR cu maturitate la 3 luni ar trebui sa urce gradual pana la 3,5%, comparativ cu nivelul actual de 2,1% si o medie de 1,15% pe parcursul anului anterior.Iancu Guda precizeaza ca nivelul ROBOR cu maturitate la 3 luni a depasit constant inflatia anuala, diferenta medie dintre acestea fiind de aproape 1% incepand cu anul 2010.