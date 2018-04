A patra zi consecutiva de crestere pentru indicele ROBOR, care ajunge 2,42%

Aceasta este a patra zi consecutiva de crestere pentru indicele ROBOR.O valoare apropiata a fost inregistrata in urma cu trei ani si jumatate, pe 24 octombrie 2014, respectiv 2,42%.In ceea ce priveste indicele la 6 luni, utilizat in calculul dobanzilor la creditele ipotecare, acesta a crescut pana la 2,54%, de la nivelul de 2,52% inregistrat marti. De asemenea, ROBOR la noua luni, care reprezinta rata dobanzii platita la creditele in lei atrase de catre bancile comerciale de la alte banci comerciale, a crescut usor de la 2,57% la 2,60%, iar indicele ROBOR la 12 luni a ajuns miercuri la 2,65%, de la 2,62%, nivel inregistrat marti.Conform datelor BNR, la inceputul acestui an, ROBOR se situa la 2,05% in conditiile in care, in perioada similara a anului trecut indicatorul era la 0,87%.Indicele se stabileste zilnic de BNR ca medie aritmetica a cotatiilor practicate de zece banci selectate de Banca Nationala.