Ce-i asteapta pe romanii cu credite in lei? ROBOR a urcat la cea mai mare valoare din ultimele 5 luni

O valoare similara a acestui indice a fost inregistrata in 5 decembrie 2017.In ceea ce priveste indicele la 6 luni, utilizat in calculul dobanzilor la creditele ipotecare, acesta a crescut pana la 2,49%, de la nivelul de 2,46% inregistrat vineri.De asemenea, ROBOR la noua luni, care reprezinta rata dobanzii platita la creditele in lei atrase de catre bancile comerciale de la alte banci comerciale, a crescut de la 2,53% la 2,56%, iar indicele ROBOR la 12 luni a ajuns luni la 2,60%, de la 2,59%, nivel inregistrat vineri.Conform datelor BNR, la inceputul acestui an, ROBOR se situa la 2,05% in conditiile in care, in perioada similara a anului trecut indicatorul era la 0,87%.Indicele se stabileste zilnic de BNR ca medie aritmetica a cotatiilor practicate de zece banci selectate de Banca Nationala.Presedintele Asociatiei Analistilor Financiar-Bancari din Romania (AAFBR), Iancu Guda, sustinea intr-un articol postat pe blogul sau ca majorarea ROBOR la trei luni pana la 3,5% ar putea duce la cresterea dobanzii medii la creditele in lei pentru companii pana la 6-8%, ceea ce ar cauza majorarea costului de finantare si, prin urmare, un risc in crestere de intrare in insolventa pentru unele firme.